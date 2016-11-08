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На социальную сферу Омска будет потрачено 70% бюджета

8 ноября 2016, 17:54
От 13,5 миллиардов рублей.

Сегодня на заседании комитета по социальным вопросам Горсовета главный финансист Омска Инна Парыгина отметила, что бюджет города и в 2017 году, и в последующие 2018-2019 годы проектируется как социально ориентированный. В 2017 году предполагается доход порядка 13,5 млрд рублей. Из этой суммы на социальную сферу будет выделено 70% денежных средств.

По словам Парыгиной, сегодня на балансе города числится 456 бюджетных учреждений, более 20 тысяч сотрудников и 260 тыс. обучающихся в этих учреждениях.

Директор депфинансов уточнила, что с 2018 года существенно меняется бюджетное законодательство, это, а также отмена строительства некоторых объектов, позволит уровнять доходы и расходы городского бюджета, таким образом, бюджет 2018-2019 получится бездефицитным.

Депутаты выразили сомнение в том, что бюджет Омска в 2018-2019 году получится бездефицитным, напомнив Парыгиной, что в 2017 году только на транспорт городу не хватает около 700 млн. рублей.


Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

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