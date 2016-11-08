На социальную сферу Омска будет потрачено 70% бюджета

Сегодня на заседании комитета по социальным вопросам Горсовета главный финансист Омска Инна Парыгина отметила, что бюджет города и в 2017 году, и в последующие 2018-2019 годы проектируется как социально ориентированный. В 2017 году предполагается доход порядка 13,5 млрд рублей. Из этой суммы на социальную сферу будет выделено 70% денежных средств.