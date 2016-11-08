Мэр Двораковский оказался на телеге с лошадью из-за судебного пристава

Сафонов работает в отделе судебных приставов по Октябрьскому округу Омска. К юбилею города он нарисовал познавательный комикс, посвященный омской истории. также среди его работ – карикатуры на тему политики, финансов, кредитов. В большинстве, карикатуры Сафонова относятся к жанру социально-бытовых, и созданы под конкретное явление омской действительности. Исторически сложилось, что карикатура – жанр довольно древний – несет не только познавательную и коммуникативную функции, но и воспитательную. «Воспитают» ли кого-нибудь иллюстрации Сафонова, покажет время.