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Мэр Двораковский оказался на телеге с лошадью из-за судебного пристава

8 ноября 2016, 14:31
Парадоксы городской жизни.

Омский судебный пристав Руслан Сафонов рисует карикатуры на парадоксы городской жизни и публикует на своей странице в социальной сети "Вконтакте". Тематика разная: общественный транспорт, повышение тарифов на коммуналку, ранее – День города и состояние дорог. Социальная острота и юмор присутствуют в каждой иллюстрации, многие из них дополнены ироничными текстами. Карикатуры выполнены в соответствии с классикой жанра.



«Только на улице Завертяева г. Омска асфальт объезжают по обочине», - на карикатуре изображена вереница автомобилей, объезжающих ямы на дороге; на фоне – плакат-поздравление к 300-летию Омска.


«В этом году администрация Омска подготовилась к транспортному кризису», - мэр Двораковский общается с журналистами на фоне телег, запряженных лошадьми.


«Новый ВАЗ «Кочкотряс» специально для омских дорог», - каркас автомобиля поставлен на гусеничный ход.

Сафонов работает в отделе судебных приставов по Октябрьскому округу Омска. К юбилею города он нарисовал познавательный комикс, посвященный омской истории. также среди его работ – карикатуры на тему политики, финансов, кредитов. В большинстве, карикатуры Сафонова относятся к жанру социально-бытовых, и созданы под конкретное явление омской действительности. Исторически сложилось, что карикатура – жанр довольно древний – несет не только познавательную и коммуникативную функции, но и воспитательную. «Воспитают» ли кого-нибудь иллюстрации Сафонова, покажет время.




В карикатурах активно представлена тема ЖКХ, а также проблем с омскими дорогами. Впрочем, и с транспортом.





Еще одна тема - юбилейное празднование 300-летия Омска.



Фото: admomsk.ru

В тексте: Иллюстрации Руслана Сафонова

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