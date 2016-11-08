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МЧС объявило штормовое предупреждение, в регионе опасно

8 ноября 2016, 18:27
Будьте внимательны!

Сообщение о штормовом предупреждении поступило в ГУ МЧС РФ по Омской области от ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, в среду, 9 ноября ожидается местами умеренный, а в юго-западных районах сильный снег в ночное и дневное время, кроме того, возможен гололед и снежные заносы на дорогах, в отдельных районах метель, местами ветер с порывами до 19 метров в секунду.

Отмечается, что подобное ухудшение погодных условий может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, в частности, увеличению числа аварий на энергетических системах жизнеобеспечения, падению слабо закрепленных конструкций, повреждению или обрыву линий электропередач и связи, срыву кровли со зданий, а также нарушению транспортного движения.

В связи с этим ГУ МЧС РФ по Омской области призывает горожан проявить предельную внимательность и осторожность на дорогах. При ухудшении погодных условий водителям нужно использовать для передвижения зимнюю резину, а также соблюдать скоростной режим. Кроме того, автомобилистам следует проявить особую концентрацию при проезде пешеходных переходов.

Пешеходы, в свою очередь, также должны подобрать соответствующую обувь и избегать спешки. Отмечается опасность падения на спину, лицом вверх из-за вероятности получения сотрясение мозга.


Фото: иллюстрация

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