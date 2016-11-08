МЧС объявило штормовое предупреждение, в регионе опасно

Сообщение о штормовом предупреждении поступило в ГУ МЧС РФ по Омской области от ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», сообщает пресс-служба ведомства.



Таким образом, в среду, 9 ноября ожидается местами умеренный, а в юго-западных районах сильный снег в ночное и дневное время, кроме того, возможен гололед и снежные заносы на дорогах, в отдельных районах метель, местами ветер с порывами до 19 метров в секунду.