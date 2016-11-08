Город55
ГлавноеВсе новости

Массовые катания на коньках под открытым небом в Омске

8 ноября 2016, 16:24
Активный отдых.

В среду, 9 ноября, в спортивном комплексе «Юность имени С.С. Бовкуна» открывается сезон массовых катаний под открытым небом, сообщает пресс-служба департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Омска.

В будние дни, кроме понедельника, каток, расположенный по адресу улица Богдана Хмельницкого, 221, будет работать с 17:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 14:00 до 22:00. Кроме того, на «Юности» посетителям будет доступен прокат коньков.

Отмечается, что стоимость проката останется на уровне прошлого года, также будет действовать система льгот. Михаил Расин, возглавляющий департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, обратил внимание на тот факт, что открытый каток стадиона «Юность» по традиции в Омске первым открывает зимний спортивный сезон. Администрация спортивного комплекса «Юность» уже заканчивает подготовку льда.

#Новости#Афиша#Спорт#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31