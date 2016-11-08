Массовые катания на коньках под открытым небом в Омске

В среду, 9 ноября, в спортивном комплексе «Юность имени С.С. Бовкуна» открывается сезон массовых катаний под открытым небом, сообщает пресс-служба департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Омска.
В будние дни, кроме понедельника, каток, расположенный по адресу улица Богдана Хмельницкого, 221, будет работать с 17:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 14:00 до 22:00. Кроме того, на «Юности» посетителям будет доступен прокат коньков.
Отмечается, что стоимость проката останется на уровне прошлого года, также будет действовать система льгот. Михаил Расин, возглавляющий департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, обратил внимание на тот факт, что открытый каток стадиона «Юность» по традиции в Омске первым открывает зимний спортивный сезон. Администрация спортивного комплекса «Юность» уже заканчивает подготовку льда.