Массовые катания на коньках под открытым небом в Омске

В будние дни, кроме понедельника, каток, расположенный по адресу улица Богдана Хмельницкого, 221, будет работать с 17:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 14:00 до 22:00. Кроме того, на «Юности» посетителям будет доступен прокат коньков.