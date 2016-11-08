Массовое отравление омичей питьевой водой, 6 взрослых и 14 детей

Руководитель водоснабжающей организации обвиняется в том, что в результате производственной деятельности подведомственного ей учреждения, 20 жителей области (в том числе 14 несовершеннолетних детей и два пенсионера) заразились ротовирусной и норовирусной инфекциями после употребления воды.
Уголовное дело в отношении руководителя «СПК имени Кирова» Калачинского района направлено в городской суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Калачинске межрайонным прокурором подписано обвинительное решение по уголовному делу в отношении Ольги Савченко, занимающей должность председателя сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кирова.
Она обвиняется в совершении преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ранее: руководитель предприятия, которое выполняло функции снабжения водой населения Царицынского сельского поселения Калачинского района Омской области, нарушив санитарно-эпидемиологическое законодательство, ввела в эксплуатацию водозаборные скважины без организации их охранной зоны. При этом отсутствовало заключение, подтверждающее соответствие водного объекта санитарным правилам и производственного контроля качества питьевой воды.
В апреле этого года, в результате подтопления талыми водами, химический, микробиологический и бактериологический состав питьевой воды Царицынского сельского поселения был нарушен. Зная о том, что скважины, добывающие воду для нужд населения, негерметичны, предприятие Ольги Савченко продолжало поставлять питьевую воду населению.
В результате этого, двадцать жителей села Царицыно, в том числе 14 несовершеннолетних детей в возрасте от 7 месяцев до 16 лет и два пенсионера от 80 до 86 лет, заразились ротовирусной и норовирусной инфекциями.
От дачи показаний обвиняемая отказалась, при этом уклонилась от ответа на вопрос о признании своей вины.
Дело будет передано в Калачинский городской суд после того, как руководитель предприятия получит копию обвинительного приговора. Далее в суде дело будет рассмотрено по существу.
По материалам пресс-службы областной прокуратуры
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