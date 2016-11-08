Город55
ГлавноеВсе новости

Корпорация «Оша» заплатит крупный штраф из-за нарушений охраны труда

8 ноября 2016, 14:01
Максимально возможный размер штрафа – 130 тысяч рублей.

Омской государственной инспекцией труда во время внеплановой проверки документации компании «Оша» выявлены множество нарушений, сообщает сайт Коммерческие Вести.

В результате, производственное предприятие оштрафовано по ст. 5.27.1 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание в размере 130 тыс рублей за нарушение государственных нормативов по требованиям в сфере охраны труда, которые содержатся в федеральных и иных нормативных законодательных актах России. По итогам ревизии корпорация «Оша» заплатит максимально возможный размер штрафа.

Установлено: на омском предприятии не составлен список работников, которые должны проходить периодические медосмотры, в том числе нет организации в проведении предварительных и текущих медицинских осмотров; ответственными лицами выдается не в полном объеме спецодежда, обувь и средства индивидуальной защиты, которые должны иметь обязательно сертификаты качества. Эти средства должны выдаваться, прежде всего, тем сотрудникам, которые выполняют должностные обязанности в особых температурных условиях, либо труд связан с загрязнением; сюда можно также отнести выявленные нарушения в оформлении личных карточек по выдаче средств индивидуальной защиты каждому работнику.

Также главным госинспектором труда зафиксирован факт отсутствия утвержденного работодателем перечня рабочих мест и списка сотрудников, которые нуждаются по мере рабочей деятельности в выдаче смывающих и обезвреживающих средств. Кроме этого, форма журнала регистрации инструктажа на рабочих местах не соответствует ГОСТу.

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Общество#Город#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31