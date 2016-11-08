Корпорация «Оша» заплатит крупный штраф из-за нарушений охраны труда

Установлено: на омском предприятии не составлен список работников, которые должны проходить периодические медосмотры, в том числе нет организации в проведении предварительных и текущих медицинских осмотров; ответственными лицами выдается не в полном объеме спецодежда, обувь и средства индивидуальной защиты, которые должны иметь обязательно сертификаты качества. Эти средства должны выдаваться, прежде всего, тем сотрудникам, которые выполняют должностные обязанности в особых температурных условиях, либо труд связан с загрязнением; сюда можно также отнести выявленные нарушения в оформлении личных карточек по выдаче средств индивидуальной защиты каждому работнику.