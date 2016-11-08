Корпорация «Оша» заплатит крупный штраф из-за нарушений охраны труда

Омской государственной инспекцией труда во время внеплановой проверки документации компании «Оша» выявлены множество нарушений, сообщает сайт
В результате, производственное предприятие оштрафовано по ст. 5.27.1 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание в размере 130 тыс рублей за нарушение государственных нормативов по требованиям в сфере охраны труда, которые содержатся в федеральных и иных нормативных законодательных актах России. По итогам ревизии корпорация «Оша» заплатит максимально возможный размер штрафа.
Установлено: на омском предприятии не составлен список работников, которые должны проходить периодические медосмотры, в том числе нет организации в проведении предварительных и текущих медицинских осмотров; ответственными лицами выдается не в полном объеме спецодежда, обувь и средства индивидуальной защиты, которые должны иметь обязательно сертификаты качества. Эти средства должны выдаваться, прежде всего, тем сотрудникам, которые выполняют должностные обязанности в особых температурных условиях, либо труд связан с загрязнением; сюда можно также отнести выявленные нарушения в оформлении личных карточек по выдаче средств индивидуальной защиты каждому работнику.
Также главным госинспектором труда зафиксирован факт отсутствия утвержденного работодателем перечня рабочих мест и списка сотрудников, которые нуждаются по мере рабочей деятельности в выдаче смывающих и обезвреживающих средств. Кроме этого, форма журнала регистрации инструктажа на рабочих местах не соответствует ГОСТу.
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