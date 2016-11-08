ГК «Эталон» открывает продажи в грандиозном проекте

Масштабный жилой квартал
Новый проект Группы компаний «Эталон» находится на территории сразу двух районов – Адмиралтейского и Московского. Когда-то здесь располагался Варшавский вокзал, с которого за границу отправлялись императорские поезда. В Петербурге новые жилые дома сегодня строятся в основном на окраинах города, но теперь гораздо больше покупателей смогут поселиться ближе к центру и не переплачивать за это.
Жилой квартал «Галактика» будет строиться по принципу квартальной застройки. В состав нового квартала войдет порядка 30 жилых корпусов от 9 до 19 этажей с подземными паркингами. На территории также появится бизнес-центр, спортивный комплекс, школы, детские сады, кабинеты врачей общей практики. Во дворах разместятся детские игровые и спортивные площадки, а изюминкой в благоустройстве станет линейный парк.
Недалеко от нового квартала находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота».
В ЖК «Галактика» большой выбор квартир разной площади. Цены на старте продаж очень выгодные, например, стоимость квартиры-студии начинается от 3,3 млн рублей*. Кроме того, при единовременной оплате застройщик предоставляет скидку в размере 10%**. Также 10-процентная скидка действует на первый взнос, минимальный размер которого составляет от 20%**. Традиционно ГК «Эталон» предлагает скидки региональным покупателям и
Группа компаний «Эталон» работает на рынке почти 30 лет и за это время построила более 5 млн кв. м недвижимости. Застройщик возводит свои дома по надежной кирпично-монолитной технологии и все объекты сдает в срок. Группа компаний имеет обширную сеть из 15 региональных представительств на территории России, так что приобрести жилье в разных районах Петербурга, Москвы и Подмосковья можно не выезжая из своего города. Более подробную информацию можно найти на сайте www.lenspecsmu.ru или по телефону: 8-800-333-05-25 (звонок по РФ бесплатный).
ГК «Эталон» приглашает на бесплатную экскурсию по своим объектам в Петербурге, которая состоится 19 ноября 2016 г. Начало в 10:30. Место отправления: Санкт-Петербург, Московский пр., д.115 (офис продаж ЛенСпецСМУ), ст. м. «Московские ворота». Обязательна предварительная запись по телефону: 8-800-333-05-25 (звонок по РФ бесплатный).
Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ»
* Стоимость действительна при 100% оплате кв.-студии (31.36 кв.м). Кол-во квартир ограничено. Предложение не является публичной офертой
** Предложение действует с 01.11.2016 г. по 30.11.2016 г. Подробности на сайте www.lenspecsmu.ru
*** Рассрочка предоставляется застройщиком АО ССМО «ЛенСпецСМУ»
Приобретение квартир в ЖК «Галактика» осуществляется путем заключения ДДУ (214 ФЗ).
Проектные декларации на сайте www.lenspecsmu.ru
На правах рекламы