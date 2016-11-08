ГК «Эталон» открывает продажи в грандиозном проекте

Группа компаний «Эталон» работает на рынке почти 30 лет и за это время построила более 5 млн кв. м недвижимости. Застройщик возводит свои дома по надежной кирпично-монолитной технологии и все объекты сдает в срок. Группа компаний имеет обширную сеть из 15 региональных представительств на территории России, так что приобрести жилье в разных районах Петербурга, Москвы и Подмосковья можно не выезжая из своего города. Более подробную информацию можно найти на сайте www.lenspecsmu.ru или по телефону: 8-800-333-05-25 (звонок по РФ бесплатный).