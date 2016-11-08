Гигантский пылающий шар в небе над Омском

В период Суперлуний зимы 2016 года Луна будет похожа на гигантский пылающий шар. Столько эффектным это явление было лишь в 1948 году, и астрономы советуют не пропустить очередное супер сближение. Уточняется, что 14 ноября Луна будет казаться очень большой, а 14 декабря – очень яркой. Следующий раз подобный эффект повторится только в 2034 году.