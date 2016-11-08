Гигантский пылающий шар в небе над Омском

Конец 2016 года ознаменуется появлением на небосклоне «гигантского пылающего шара». Именно так ученые характеризуют два Суперлуния, которые земляне смогут наблюдать 14 ноября и 14 декабря.
Как сообщает сайт New Atlas, Луна рекордно сблизится с Землей за последние 68 лет и будет казаться наблюдателям гигантской и пугающей. Обычно в периоды Суперлуния наш естественный спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче.
В период Суперлуний зимы 2016 года Луна будет похожа на гигантский пылающий шар. Столько эффектным это явление было лишь в 1948 году, и астрономы советуют не пропустить очередное супер сближение. Уточняется, что 14 ноября Луна будет казаться очень большой, а 14 декабря – очень яркой. Следующий раз подобный эффект повторится только в 2034 году.
Кстати, второе Суперлуние 14 декабря затмит другое красочное астрономическое явление – метеорный поток Геминиды, чем пик придется как раз 14 и 15 декабря. Из-за яркости Луны количество видимых «падающих звезд» резко сократится.
При невозможности увидеть Суперлуние непосредственно на небосклоне, либо при плотной облачности, можно воспользоваться сервисом live.slooh.com, через который будет осуществлена прямая трансляция астрономического события.