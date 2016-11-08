Гибель подростка на футбольном поле, прокурорская проверка

Установлено: несовершеннолетний спортсмен «СДЮШОР «Иртыш» в течение 2-х лет посещал тренировки по футболу, но, как выяснилось, в списках зачисленных на обучение в данной спортивной школе подростка не было, соответственно, документы на зачисление отсутствовали.