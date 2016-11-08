Гибель подростка на футбольном поле, прокурорская проверка

Тренер и два медицинских работника спортивной школы города Омска привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по делу о гибели несовершеннолетнего спортсмена на футбольной секции, сообщает сайт областной прокуратуры.
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На сегодняшний день надзорный орган провел проверку деятельности учреждения дополнительного образования. В частности проверка касалась соблюдения законодательства в осуществлении деятельности БУ города Омска «СДЮШОР «Иртыш». По итогам проверки ответственные лица привлечены к ответственности.
Установлено: несовершеннолетний спортсмен «СДЮШОР «Иртыш» в течение 2-х лет посещал тренировки по футболу, но, как выяснилось, в списках зачисленных на обучение в данной спортивной школе подростка не было, соответственно, документы на зачисление отсутствовали.
Помимо этого, тренер-преподаватель допускал несовершеннолетнего к тренировкам без медицинской справки, подтверждающей уровень физического развития и функциональные возможности организма.
Результат проверки: по представлению прокуратуры руководитель спортшколы организовал педагогическое совещание, основным вопросом которого стала необходимость прохождения медосмотров учащимися, также тренер-преподаватель привлечен к дисциплинарной ответственности.
К наказанию в виде административных штрафов привлечены два медицинских работника спортивной школы (ст. 6.3 КоАП РФ).
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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