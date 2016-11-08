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Фестиваль Детства в ТЦ Festival City

8 ноября 2016, 15:34
Фестиваль Детства в ТЦ Festival City

20 ноября на 2 этаже ТЦ Festival City пройдет праздничное мероприятие «Фестиваль Детства».

20 ноября с 11.00 до 17.00 на 2 этаже ТЦ Festival City будет проходить праздник для детей и их родителей «Фестиваль Детства». На праздники детям будут представлены различные площадки от партнеров мероприятия с мастер-классами, аниматорами, развивающими играми.

Праздничная программа с розыгрышем подарков, выступлениями танцевальных коллективов и аниматорами начнется в 13.00 и продлиться до 14.30. Далее детей будут развлекать веселые аниматоры парка развлечений «Н-Терра», а для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, будут работать площадки с мастер-классами до 17.00.

«Фестиваль Детства» — это совместный проект ТЦ Festival City, арендаторов ТЦ (магазин детских товаров Ё-маё, Кубики, Modis, Н-Терра, Территория мастеров) и партнеров (благотворительный фонд «Радуга», детский сад «Егоза», CrossFit добрыня, AMAKids, Розовый кубик, Lori Models, магазин сознательных мам «Маманя», Умница-методика раннего развития, РобоТрек). Целью которого является собрать под одной крышей детей и их мам, показать какие детские организации существуют и как они могут им, так или иначе, пригодиться и помочь в воспитании детей, ну и, конечно же, обмен опытом и живое общение.

Программа мероприятия:
11.00-17.00 - мастер-классы, игры с детьми (подробнее в Приложении№1)
13.00-14.30 - концертная программа с розыгрышем призов
14.30-15.30 - выступление аниматоров «Н-Терра»
15.30-17.00 - мастер-классы, игры с детьми, общение.

Ждем всех желающих на празднике детства 20 ноября с 11.00 до 17.00! Участие БЕСПЛАТНОЕ!

Подробности — на сайте www.festmall.ru


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