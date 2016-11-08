Фестиваль Детства в ТЦ Festival City

«Фестиваль Детства» — это совместный проект ТЦ Festival City, арендаторов ТЦ (магазин детских товаров Ё-маё, Кубики, Modis, Н-Терра, Территория мастеров) и партнеров (благотворительный фонд «Радуга», детский сад «Егоза», CrossFit добрыня, AMAKids, Розовый кубик, Lori Models, магазин сознательных мам «Маманя», Умница-методика раннего развития, РобоТрек). Целью которого является собрать под одной крышей детей и их мам, показать какие детские организации существуют и как они могут им, так или иначе, пригодиться и помочь в воспитании детей, ну и, конечно же, обмен опытом и живое общение.