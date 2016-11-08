Две аварии парализовали движение в центре города

Порталу Gorog55.ru сообщили очевидцы, что движение по улице Красный Путь затруднено, огромный поток машин стоит в пробке. Другие утверждают, что еще час назад, проезжая по этой улице, не стояли в пробках.
По информации сервиса Яндекс.Пробки движение по улице Красный Путь, действительно, затруднено. Скорость движения в колонне, следующей в сторону центра города, составляет 10 километров в час, на отрезке улицы 2-я Затонская – 5 км/ч.
Два дорожно-транспортных происшествия стали причиной пробок на Красном Пути. Первое ДТП зафиксировано перед поворотом на улицу 1-я Затонская, вторая авария произошла на повороте на улицу 2-я Затонская.
Ориентировочно протяженность дорожной пробки на центральной улице города составляет 1 км 150 метров. Многие омичи не могут добраться до места работы!
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