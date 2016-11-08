Что будет у Главной городской елки в новогодние каникулы

Главная городская Ёлка, как ранее сообщал портал Gorod55.ru, пройдет в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Согласно требованиям к программе праздника, подвижные игры, представления с вокальными и танцевальными номерами будут проходить ежедневно с 26 декабря по 8 января, начинаться не позднее 17:00. В Новогоднюю ночь, 31 декабря празднование начнется в 17:00 и закончится около трех часов ночи. Участники конкурсов получат сладкие награды – шоколадки с изображением новогодних героев (планируется ежедневно раздавать не менее 200 штук).