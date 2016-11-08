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Что будет у Главной городской елки в новогодние каникулы

8 ноября 2016, 11:49
Программа праздника.

В Омске объявлены аукционы на проведение новогодних праздников. Из городского бюджета планируется выделить более трех миллионов рублей на организацию праздничных мероприятий.

Ранее Департамент контрактной системы администрации города разместил заказ на услуги по проведению Новогодних и Рождественских интерактивных представлений у Главной городской Ёлки. Цена контракта составляет 950 тысяч рублей, прием заявок заканчивается 11 ноября, а электронный аукцион состоится 21 ноября. В закупках могут участвовать только представители малого предпринимательства и социально ориентированные НКО.

Главная городская Ёлка, как ранее сообщал портал Gorod55.ru, пройдет в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Согласно требованиям к программе праздника, подвижные игры, представления с вокальными и танцевальными номерами будут проходить ежедневно с 26 декабря по 8 января, начинаться не позднее 17:00. В Новогоднюю ночь, 31 декабря празднование начнется в 17:00 и закончится около трех часов ночи. Участники конкурсов получат сладкие награды – шоколадки с изображением новогодних героев (планируется ежедневно раздавать не менее 200 штук).

Также на подсветку фонтана в сквере имени Дзержинского планируется выделить 155 408,36 рублей, соответствующий заказ размещен на сайте Госзакупок. Электросветовое оформление будет работать ежедневно с 25 декабря по 15 января с 16:00 до 22:00. На фонтан высотой в семь метров соберут светодиодную конструкцию, имитирующую падение воды (со сменой цвета и динамики).

На выполнение оформительских работ мест проведения новогодних и рождественских мероприятий омская администрация готова потратить 3 миллиона 225 тысяч рублей. К 24 декабря все работы уже должны быть сданы. Территорию парка 30-летия ВЛКСМ разделят на зоны спокойного и активного отдыха, отдельно будет выделена детская площадка. Все ледяные фигуры (петух, курица, самовар, Маша и Медведь и прочие) будут подсвечены. Горки, коньки и конкурсы ждут омичей на новогодних каникулах.


Верхнее фото: иллюстрация

#Новости#Афиша#Новый_год_2017#Культура#Город
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