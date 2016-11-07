Жителям Омского региона выплатят по 8500 рублей

Прибывшим в Омский регион со 2 октября 2015 года по 30 ноября 2016 года соотечественникам из регионального бюджета будет предоставлена социальная поддержка, сообщает пресс-служба мэрии города.
Департаментом общественных отношений и социальной политики администрации города отмечается, что это связано с расширением перечня категорий соотечественников, которые получат из регионального бюджета дополнительные меры поддержки. Теперь туда вошли прибывшие со 2 октября прошлого года по 30 ноября нынешнего года участники программы переселения.
Таким образом, 8500 рублей получат участники региональной программы переселения, которые являются обладателями свидетельства участника программы за рубежом, а также получившие временное убежище в РФ граждане Украины.
Более того, семьи соотечественников, которые имеют двух и более детей, проживающие на территории Омской области, получат до 24 тысяч рублей на компенсацию расходов по договору найма жилья.
Отмечается, что соотечественники по вопросам получения выплат могут обратиться по телефонам: 25-53-82, 35-70-63 и 37-40-09. Кроме того, дополнительная информация доступна на сайте «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг», где до 17 декабря нынешнего года осуществляется прием заявлений от соотечественников.
Фото: 55.мвд.рф