Жителям Омского региона выплатят по 8500 рублей

Отмечается, что соотечественники по вопросам получения выплат могут обратиться по телефонам: 25-53-82, 35-70-63 и 37-40-09. Кроме того, дополнительная информация доступна на сайте «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг», где до 17 декабря нынешнего года осуществляется прием заявлений от соотечественников.