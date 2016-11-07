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Женщина сбита на Иртышской набережной у пешеходного перехода

7 ноября 2016, 08:09
Сообщение очевидцев.

Дорожно-транспортное происшествие на Иртышской набережной у дома №46 в Омске произошло накануне, 6 ноября. Об этом через социальные сети сообщили очевидцы. Они же опубликовали ролик с видеорегистратора.

По предварительной информации, пешеход был сбит у нерегулируемого пешеходного перехода с предупреждающими знаками, выделенными ярко желтой полосой.

Первоначально проезжавшие мимо посчитали, что женщина погибла, так как лежала совершенно неподвижно. Однако позднее выяснилось, что омичка жива, ей потребовалась помощь медиков.

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