Женщина сбита на Иртышской набережной у пешеходного перехода

Дорожно-транспортное происшествие на Иртышской набережной у дома №46 в Омске произошло накануне, 6 ноября. Об этом через социальные сети сообщили очевидцы. Они же опубликовали ролик с видеорегистратора.
По предварительной информации, пешеход был сбит у нерегулируемого пешеходного перехода с предупреждающими знаками, выделенными ярко желтой полосой.
Первоначально проезжавшие мимо посчитали, что женщина погибла, так как лежала совершенно неподвижно. Однако позднее выяснилось, что омичка жива, ей потребовалась помощь медиков.