Город55
ГлавноеВсе новости

Взрыв на птицефабрике в Омске, есть пострадавшие

7 ноября 2016, 16:12
Сообщение очевидцев.

Редакции портала Gorod.55 стало известно о происшествии на АО «Птицефабрика «Сибирская» техногенного характера. По информации собственного источника, в сторону поселка Ростовка направилось большое количество пожарных и спасательных автомобилей. Есть пострадавшие.

В пресс-службе МЧС России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили следующее:

- На канализационной станции Птицефабрики Сибирской произошел взрыв. Сообщение о взрыве на предприятии поступило в дежурную часть в 15:02.

В аварийно-спасательной службе Омска также подтвердили факт взрыва на птицефабрике в Ростовке, но ни о количестве машин, направленных на устранение последствий произошедшего, ни о количестве спасателей, информации нет.

О пострадавших также пока официально не сообщается.

В самом поселке Ростовка местные жители не слышали взрыва, но говорят об отключении воды.

Подробности читайте далее.


Фото: иллюстрация

#Новости#Недвижимость#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31