Взрыв на птицефабрике в Омске, есть пострадавшие

Редакции портала Gorod.55 стало известно о происшествии на АО «Птицефабрика «Сибирская» техногенного характера. По информации собственного источника, в сторону поселка Ростовка направилось большое количество пожарных и спасательных автомобилей. Есть пострадавшие.
В пресс-службе МЧС России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили следующее:
- На канализационной станции Птицефабрики Сибирской произошел взрыв. Сообщение о взрыве на предприятии поступило в дежурную часть в 15:02.
В аварийно-спасательной службе Омска также подтвердили факт взрыва на птицефабрике в Ростовке, но ни о количестве машин, направленных на устранение последствий произошедшего, ни о количестве спасателей, информации нет.
О пострадавших также пока официально не сообщается.
В самом поселке Ростовка местные жители не слышали взрыва, но говорят об отключении воды.
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