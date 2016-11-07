В Омске по просьбам горожан появилась новая остановка

Как отметил Игорь Кожухов, занимающий пост заместителя директора департамента транспорта городской администрации, новый остановочный пункт организован по просьбам многочисленным омичей на улице 70 лет Октября недалеко от дома №14 в направлении бульвара Архитекторов.