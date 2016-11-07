В Омске по просьбам горожан появилась новая остановка

Сегодня, 7 ноября, вводится новая остановка общественного транспорта на территории Кировского округа, на улице 70 лет Октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Как отметил Игорь Кожухов, занимающий пост заместителя директора департамента транспорта городской администрации, новый остановочный пункт организован по просьбам многочисленным омичей на улице 70 лет Октября недалеко от дома №14 в направлении бульвара Архитекторов.
В настоящее время новый остановочный пункт получил временное название «Улица 70 лет Октября».
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