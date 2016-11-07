В Омске опасно на улицах - передвигайтесь осторожно, без паники

В-третьих, правильная группировка при падении может помочь избежать серьезных переломов. Если все-таки падение неизбежно, необходимо постараться упасть на бок, чтобы при этом не повредить позвоночник, руки и лодыжки. По данным медиков, чаще всего люди ломают руки – 70% зимних переломов, потому что при падении рефлекторно выставляют их вперед и ложатся на них всем телом.