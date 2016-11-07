В Омске опасно на улицах - передвигайтесь осторожно, без паники

Чаще всего омичи обращаются к врачам-травматологам с переломами костей рук, голени и бедренной кости.
По информации областного минздрава, травматологические пункты города перешли на круглосуточный режим работы. В первую очередь это связано с гололедицей на дорогах.
В свою очередь, чтобы избежать травм на скользких дорогах, омские врачи советуют обратить внимание, во-первых, на правильно выбранную обувь. Она должна быть на нескользкой подошве, если предусмотрен каблук, то не выше трех-четырех сантиметров. Особо опасной для гололедицы считается обувь с твердым гладким каблуком. В ней очень сложно удержать равновесие на льду, а в итоге – переломы конечностей.
Во-вторых, следует по возможности обходить опасные места, не торопиться и смотреть под ноги, не паниковать. Передвигаться нужно осторожно, ступая при этом на всю подошву. Опасными для здоровья считаются падения на спину, вверх лицом, потому что именно они чреваты сотрясением мозга и переломами позвоночника.
В-третьих, правильная группировка при падении может помочь избежать серьезных переломов. Если все-таки падение неизбежно, необходимо постараться упасть на бок, чтобы при этом не повредить позвоночник, руки и лодыжки. По данным медиков, чаще всего люди ломают руки – 70% зимних переломов, потому что при падении рефлекторно выставляют их вперед и ложатся на них всем телом.
По материалам пресс-службы регионального Министерства здравоохранения
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