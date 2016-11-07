В Омске нет денег на расселение 137 многоквартирных аварийных домов

«Мы идем со значительным опережением. Те дома, которые надо было расселить в 2015 году, мы расселили в 2014-м, те которые в этом году – нами расселены в прошлом. И даже уже более 250 квартир, которые планировались расселить в следующем году, уже расселены», - отметила Светлана Шенфельд, директор департамента жилищной политики.