В Омске нет денег на расселение 137 многоквартирных аварийных домов

Департамент жилищной политики Омска подвел итоги реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По словам чиновников, Омская область сегодня идет на первом месте среди городов Сибирского федерального округа по темпам, по количеству, переселенных граждан из аварийного жилья.
Начиная с 2013 года, для нужд программы городом было приобретено 727 жилых помещений, построены и введены в эксплуатацию 14 десятиэтажных домов на улице Завертяева, с общим числом квартир 1379. В этом же районе ведется строительство еще 2 домов. Они будут введены в эксплуатацию к 20 июля следующего года.
«Мы идем со значительным опережением. Те дома, которые надо было расселить в 2015 году, мы расселили в 2014-м, те которые в этом году – нами расселены в прошлом. И даже уже более 250 квартир, которые планировались расселить в следующем году, уже расселены», - отметила Светлана Шенфельд, директор департамента жилищной политики.
Также по программе расселения строится еще один дом на Улице Барнаульская. Помимо этого, 47 квартир будут расселены путем покупки жилья на аукционе. Последний этап программы переселения из аварийного жилья заканчивается 1 сентября 2017 года. Только в 4 квартале из ветхого жилья переселят 540 человек. А всего согласно программе за четыре года будет переселено более 7 тысяч человек из 337 аварийных домов.
Отметим, что сегодня в Омске уже после начала работы региональной адресной программы 137 многоквартирных домов признаны аварийными. Расселение этих домов пока не обеспечено средствами федерального и областного бюджетов. Какая доля городского пирога достанется аварийному жилью, станет известно после принятия бюджета города.
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved