Убийство в Омске, подозреваемые попали в объектив мобильника

Накануне, около 16 часов в съемной квартире на улице Мира обнаружен труп молодого человека. Следствие установило, что хозяин квартиры приехал навестить квартиранта по звонку, поступившему от соседей, которые жаловались на постоянный шум в квартире. Когда хозяину открыл дверь не его квартирант, а незнакомый мужчина, владелец квартиры отказался зайти и вышел на улицу. Несколько времени спустя он увидел, как двое – мужчина и женщина – выходят из подъезда дома, они и попали в объектив его видеокамеры. Позже хозяин обнаружил в квартире труп своего квартиросъемщика.