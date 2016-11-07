Убийство в Омске, подозреваемые попали в объектив мобильника

В одной из квартир на улице Мира обнаружено тело молодого человека. По данному факту следователями СУ СК РФ России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст. 105 УК РФ (убийство).
Когда хозяину квартиры открыл дверь не его квартирант, мужчина почувствовал что-то неладное. Отказавшись войти, он вышел на улицу и стал ждать около дома. Чуть позже он зафиксировал на видеокамеру своего мобильного телефона двух людей, выходящих из подъезда.
Как выяснилось позднее, эта видеозапись помогла сотрудникам правоохранительных органов установить личности и задержать «по горячим следам» двух людей, подозреваемых в убийстве 31-летнего омича.
Накануне, около 16 часов в съемной квартире на улице Мира обнаружен труп молодого человека. Следствие установило, что хозяин квартиры приехал навестить квартиранта по звонку, поступившему от соседей, которые жаловались на постоянный шум в квартире. Когда хозяину открыл дверь не его квартирант, а незнакомый мужчина, владелец квартиры отказался зайти и вышел на улицу. Несколько времени спустя он увидел, как двое – мужчина и женщина – выходят из подъезда дома, они и попали в объектив его видеокамеры. Позже хозяин обнаружил в квартире труп своего квартиросъемщика.
На основании предоставленной видеозаписи с мобильного телефона по подозрению в совершении убийства задержаны двое - ранее судимый 35-летний мужчина и 34-летняя женщина.
По данному факту в настоящее время продолжается расследование; проводится допрос свидетелей, изымаются вещественные доказательства с места преступления. Проведенные оперативно-разыскные мероприятия позволят установить обстоятельства и мотивы преступления.
По данным пресс-службы СУ СК России по Омской области
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