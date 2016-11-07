Программа Магаззино в Омске, известны первые результаты проверки

Сначала съемочную группу программы «Магаззино» омичи встретили на Центральном рынке, об этом пользователи сообщили в паблике «Омск ВК». Позже Александра Молочко с командой заметили в супермаркете ТЦ «Омский», более того, очевидцам даже удалось пообщаться с одним из операторов и узнать о первых результата проведенной проверки.