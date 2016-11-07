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Программа Магаззино в Омске, известны первые результаты проверки

7 ноября 2016, 09:53
На витринах все красиво, а на производстве все готовят из старья.

Омичи в социальных сетях активно рассказывают о своих встречах с телеведущим программы «Магаззино» телеканала «Пятница» Александром Молочко, который с командой операторов приехал в наш город для съемок нового выпуска телепередачи.

Сначала съемочную группу программы «Магаззино» омичи встретили на Центральном рынке, об этом пользователи сообщили в паблике «Омск ВК». Позже Александра Молочко с командой заметили в супермаркете ТЦ «Омский», более того, очевидцам даже удалось пообщаться с одним из операторов и узнать о первых результата проведенной проверки.


Когда именно выйдет в эфир телеканала «Пятница» сделанная в нашем городе программа, неизвестно. Стоит отметить, что программа «Магаззино» является ответвлением другого популярного шоу телеканала – «Ревизорро».

Чуть более года назад Елена Летучая с командой посетила несколько популярных в Омске заведений. Сделанный в нашем городе выпуск отличился обилием скандалов. Охранники ресторана «Старый Омск» якобы разбили камеру съемочной команде шоу, а «Колчак» самовольно присвоил себе знак качества программы «Ревизорро».


Верхнее фото: vk.com/omsk_vk

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