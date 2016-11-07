При взрыве на птицефабрике один человек погиб и пятеро пострадали

Один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии, четверо других в сoстоянии средней тяжести. Еще один человек погиб на месте, его тело уже извлечено из под завалов. К работе на месте происшествия привлекались четыре бригады скорой помощи, в числе которых одна реанимационная.