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При взрыве на птицефабрике один человек погиб и пятеро пострадали

7 ноября 2016, 17:57
Расследование продолжается.

В результате взрыва, произошедшего в селе Ростовка на «Сибирской птицефабрике» в 15:02 часов, пострадали шесть человек. Пострадавшие уже доставлены в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи №1, сообщает Омская Губерния.

Один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии, четверо других в сoстоянии средней тяжести. Еще один человек погиб на месте, его тело уже извлечено из под завалов. К работе на месте происшествия привлекались четыре бригады скорой помощи, в числе которых одна реанимационная.

Отмечается, что хлопок газовоздушной смеси с обрушением бетонных перекрытий и кирпичной кладки здания канализационной станции произошло в результате проведения ремонтных работ. Разбор завалов осуществляется оперативной группой спасателей и следственных органов. Ход расследования случившегося происшествия на находится у Правительства региона на контроле.

Следственными органами СК РФ по Oмской области возбуждено уголовное дело в связи с обрушением одноэтажного здания канализационно-насосной станции по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, которое привело к смерти человека по неосторожности), сообщаете пресс-служба ведомства.

В настоящее время проводятся направленные на установление всех причин и обстоятельств случившегося следственные действия. Расследование продолжается.


Фото: omsk.sledcom.ru

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