При взрыве на птицефабрике один человек погиб и пятеро пострадали

В результате
Один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии, четверо других в сoстоянии средней тяжести. Еще один человек погиб на месте, его тело уже извлечено из под завалов. К работе на месте происшествия привлекались четыре бригады скорой помощи, в числе которых одна реанимационная.
Отмечается, что хлопок газовоздушной смеси с обрушением бетонных перекрытий и кирпичной кладки здания канализационной станции произошло в результате проведения ремонтных работ. Разбор завалов осуществляется оперативной группой спасателей и следственных органов. Ход расследования случившегося происшествия на находится у Правительства региона на контроле.
Следственными органами СК РФ по Oмской области возбуждено уголовное дело в связи с обрушением одноэтажного здания канализационно-насосной станции по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, которое привело к смерти человека по неосторожности), сообщаете пресс-служба ведомства.
В настоящее время проводятся направленные на установление всех причин и обстоятельств случившегося следственные действия. Расследование продолжается.
Фото: omsk.sledcom.ru