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Под Омском перевернулся ВАЗ, пострадала женщина с двумя детьми

7 ноября 2016, 11:38
Авария на трассе.

Накануне в дежурную часть полиции Исилькульского района поступила информация об аварии, случившейся на автодороге Исилькуль – Называевск, куда выехала следственно-оперативная группа, а также бригада скорой помощи.

Предварительно установлено, что 35-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-21154, не справился с управлением в районе 11 километра автодороги и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате случившегося происшествия девочке 2009 года рождения, мальчику 2007 года рождения, а также женщине 1982 года рождения потребовалась медицинская помощь.

В ходе дальнейшей проверки будут окончательно установлены все причины и обстоятельства данного ДТП.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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