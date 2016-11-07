Омский школьник умер на соревнованиях по баскетболу

В минувшие выходные, 5 ноября, примерно в 13:30 во время церемонии награждения победителей соревнований по баскетболу в Красноярской средней общеобразовательной школе стало плохо 16-летнему подростку. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался.
По данному факту следственные органы СК РФ по Омской области начали проведение доследственной проверки.
Предварительно: причиной смерти 16-летнего подростка стало заболевание сердца, из-за которого ранее мальчик с родителями обращался в медицинское учреждение. После проведения судебно-медицинских исследований, результаты которых должны быть получены уже сегодня, будет установлена точная причина смерти подростка.
В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. По окончании проверки будет вынесено процессуальное решение.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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