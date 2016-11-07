Омский школьник умер на соревнованиях по баскетболу

Предварительно: причиной смерти 16-летнего подростка стало заболевание сердца, из-за которого ранее мальчик с родителями обращался в медицинское учреждение. После проведения судебно-медицинских исследований, результаты которых должны быть получены уже сегодня, будет установлена точная причина смерти подростка.