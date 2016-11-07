Омские пожары: открытое пламя охватило 8 автомобилей

По оперативным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, в этих пожарах сгорели 8 автомобилей, два из которых не подлежат восстановлению.
Так, в ночь с 3 на 4 ноября, в Спортивном проезде Центрального округа города горели сразу четыре автомобиля: микроавтобус, Hover 2012 года выпуска, Toyota Corsa 1997 года выпуска, Toyota Highlander.
На пожар в Спортивный проезд были отправлены 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Из-за позднего обнаружения очага возгорания, микроавтобус восстановлению не подлежит; у Hover и Toyota Highlander сгорели пластиковые кузовные детали, а также задний левый фонарь и Hover и правый фонарь у Toyota Highlander; у Toyota Corsa пострадало лакокрасочное покрытие кузова (крылья, двери). К счастью, владельцы авто не пострадали.
На тушение автопожаров в Центральном округе спасателям понадобилось 7 минут.
В тот же день, перед обедом, в 12:23 загорелся автомобиль Toyota Avensis на неохраняемой стоянке по улице Гагарина. До прибытия 2 пожарных расчетов, возгорание иномарки 2009 года выпуска было ликвидировано самим владельцем авто с помощью порошкового огнетушителя. В результате этого 53-летний мужчина получил ожоги I и II степени тяжести. Итог: повреждение багажного отсека автомобиля.
В 15:20 3 ноября поступило сообщение о пожаре в Нововаршавском районе. В селе Ермак по улице Береговая загорелся в гараже автомобиль ВАЗ-21102 1998 года выпуска.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь с машины уже перекинулся на кровлю гаража. В результате: автомобиль восстановлению не подлежит, повреждена кровля кирпичного гаража размером 5х8 метров. Погибших и травмированных нет. На тушение сельского пожара привлекалась добровольная дружина «Ермак», 2 пожарных расчета.
В субботу вечером в Кировском округе Омска сгорели две фуры.
В 19:12 на улицу Багнюка, 7/1 выехали 11 спасателей и 2 пожарных расчета. По предварительной информации горели большегрузы.
На месте происшествия установлено: на охраняемой стоянке горели автомобили «DAF XF» 2007 года, полуприцеп «KRONE SDR-27» 2005 года выпуска и «FREIGHTLINER-Коламбия» 2013 года выпуска. В пожаре повреждена кабина фуры «DAF XF» и отделка полуприцепа на площади десять квадратных метров;
На «FREIGHTLINER-Коламбия» сильно обгорело лакокрасочное покрытие на площади два квадратных метра. Пожар ликвидирован за 15 минут.
Во всех случаях материальный ущерб и причины пожара устанавливаются. Одна из причин трагических последствий для автомобилей: позднее обнаружение пожара, а также несвоевременное обращение в дежурные части пожарной охраны.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
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