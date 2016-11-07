Омские пожары: открытое пламя охватило 8 автомобилей

Так, в ночь с 3 на 4 ноября, в Спортивном проезде Центрального округа города горели сразу четыре автомобиля: микроавтобус, Hover 2012 года выпуска, Toyota Corsa 1997 года выпуска, Toyota Highlander.

На пожар в Спортивный проезд были отправлены 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Из-за позднего обнаружения очага возгорания, микроавтобус восстановлению не подлежит; у Hover и Toyota Highlander сгорели пластиковые кузовные детали, а также задний левый фонарь и Hover и правый фонарь у Toyota Highlander; у Toyota Corsa пострадало лакокрасочное покрытие кузова (крылья, двери). К счастью, владельцы авто не пострадали.

На тушение автопожаров в Центральном округе спасателям понадобилось 7 минут.