Омск получил 40 миллионов на квартиры для инвалидов

«Мы активно поработали с федералами и на определенном этапе получили более 40 млн. рублей», - отметила Светлана Шенфельд, директор департамента жилищной политики. По словам чиновника, на эти деньги приобретались уже готовые квартиры. На рынке было куплено 16 квартир для предоставления их инвалидам и семьям, в которых имеется лица, страдающие определенными заболеваниями.
Необходимость предоставления жилья с учетом права на дополнительную площадь, с учетом состава семьи и характера заболевания определяет суд. Последний случай, на семью из трех человек департамент купил квартиру площадью 70 кв. метров.
Кроме того, по словам Светлана Шенфильд, у них сформировалась экономия, после уточнения суммы департамент жилищной политики рассчитывает до конца года разместить еще несколько муниципальных контрактов на приобретение жилья для инвалидов.
Между тем, на сегодняшний день изменилась судебная практика и со следующего года получить деньги департамент сможет только с одного субъекта – Омской области.
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