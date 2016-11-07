Омск получил 40 миллионов на квартиры для инвалидов

«Мы активно поработали с федералами и на определенном этапе получили более 40 млн. рублей», - отметила Светлана Шенфельд, директор департамента жилищной политики. По словам чиновника, на эти деньги приобретались уже готовые квартиры. На рынке было куплено 16 квартир для предоставления их инвалидам и семьям, в которых имеется лица, страдающие определенными заболеваниями.