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Обнаженная экс-солистка Виагры предложила на выбор секс или еду

7 ноября 2016, 09:05
Голосование в социальной сети.

Необычное голосование экс-солистка Виагры Анна Седокова устроила на своей странице в instagram.com/annasedokova/ , сопроводив вопрос пикантным снимком в откровенном купальнике.


Подписчикам предложено было выбрать тематику снимка, который будет опубликован после опроса: либо фото Седоковой во время приготовления еды, либо пикантный снимок с Антонио Бандерасом.

Несмотря на огромное количество лайков (около 81 тысячи за сутки) и нескольких сотен комментариев, пока не ясно, кокой из вариантов победил. Однако следующий пост артистки не относился ни к первому, ни ко второму варианту. Анна показала нечто среднее: и секс, и еду…


#Новости#Афиша#18+#Отдых#Музыка#Общество
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