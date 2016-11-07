Обнаженная экс-солистка Виагры предложила на выбор секс или еду

Необычное голосование экс-солистка Виагры Анна Седокова устроила на своей странице в instagram.com/annasedokova/ , сопроводив вопрос пикантным снимком в откровенном купальнике.
Подписчикам предложено было выбрать тематику снимка, который будет опубликован после опроса: либо фото Седоковой во время приготовления еды, либо пикантный снимок с Антонио Бандерасом.
Несмотря на огромное количество лайков (около 81 тысячи за сутки) и нескольких сотен комментариев, пока не ясно, кокой из вариантов победил. Однако следующий пост артистки не относился ни к первому, ни ко второму варианту. Анна показала нечто среднее: и секс, и еду…