Обнаженная экс-солистка Виагры предложила на выбор секс или еду

Несмотря на огромное количество лайков (около 81 тысячи за сутки) и нескольких сотен комментариев, пока не ясно, кокой из вариантов победил. Однако следующий пост артистки не относился ни к первому, ни ко второму варианту. Анна показала нечто среднее: и секс, и еду…