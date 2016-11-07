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Обильные снегопады и 20-градусные морозы накроют Омский регион

7 ноября 2016, 12:12
Обильные снегопады, мороз и порывистый ветер.

В течение ближайших четырех дней, с 7 по 11 ноября, территория области окажется под воздействием снежного циклона.

Омские синоптики прогнозируют с начала недели незначительное повышение температуры в сопровождении обильных снегопадов и метели.

Со среды по пятницу по области вновь пройдут циклоны, которые проникнут к нам с территории Европейской России. Они принесут в регион понижение температуры, обильные снегопады в сочетании с порывистым ветром.

Прогноз на три дня:
Сегодня, 7 ноября, в городе и области температура днем составит от 1 до 6 градусов ниже ноля. Местами небольшая метель, которая спровоцирует гололедицу на дорогах. Ветер южный, юго-западный – 4-9 метров в секунду.

Завтра, 8 ноября, температура понизится незначительно и составит 7-12 градусов ниже ноля днем, ночью до -18 градусов (при прояснениях). Снег, слабая метель; порывы ветра возрастут и достигнут 8-13 метров в секунду.

В среду, 9 ноября, снег будет в течение всего дня, и всей ночи: умеренный снегопад, метель. Ночью столбик термометра опустится до -13 градусов, на севере области до -20. Дневная температура составит от -1 до -6 градусов, по северным районам области до -13 градусов.

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