Обильные снегопады и 20-градусные морозы накроют Омский регион

В среду, 9 ноября, снег будет в течение всего дня, и всей ночи: умеренный снегопад, метель. Ночью столбик термометра опустится до -13 градусов, на севере области до -20. Дневная температура составит от -1 до -6 градусов, по северным районам области до -13 градусов.

