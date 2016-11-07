ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH – моторное масло с японским характером

В сентябре 2015 года «ЛУКОЙЛ» представил на российском розничном рынке моторные масла «ЛУКОЙЛ GENESIS», составившие конкуренцию лучшим импортным маслам премиального класса. Особое место в линейке этих продуктов заняло GENESIS GLIDETECH 5W-30, разработанное с максимальным учетом специфики японских и корейских двигателей.
Одобрено по высшей категории качества
Автомобили из Японии и Кореи не только известны высокой надежностью и большим ресурсом двигателя, но и предъявляют исключительные требования к качеству моторного масла. Маловязкие, экономичные и при этом с высокими противоизносными и антиокислительными свойствами – именно таковы критерии выбора масла для машин, произведенных азиатскими автоконцернами.
Как известно, японские и корейские автоконцерны сами не применяют практику получения одобрений масел. В оценке качества продуктов они полагаются на одобрения ассоциаций американских и японских автопроизводителей. «ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH» классифицировано ими по высшей категории качества, в частности, масло получило одобрение по самому современному стандарту Международного комитета по стандартизации и апробации моторных масел (ILSAC) – GF-5. Неслучайно линейка «ЛУКОЙЛ GENESIS» с 2012 года отлично зарекомендовала себя на конвейерах зарубежных автопроизводителей и станциях технического обслуживания в России и за рубежом.
На розничный рынок России новый продукт вышел в сентябре 2015 года и уже успел стать одним из хитов продаж. Дебюту «ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH» в России предшествовала серия контрольных лабораторных и моторных испытаний, детально подтвердивших превосходные характеристики российского масла.
Например, испытания на топливную экономичность – Sequence VI (обязательные по стандарту ILSAC) – продемонстрировали превосходство GENESIS GLIDETECH относительно «эталонного масла» в 1,6 раза.
Роль специальных присадок, снижающих нагрузки на детали двигателя, заметно возрастает в маловязких экономичных маслах. Разработчики GLIDETECH создали специальный пакет присадок, позволивший достичь экономии топлива и при этом сохранить высокие противоизносные свойства масла. Как результат, «ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH» обеспечивает до 3 раз лучшую защиту мотора от износа по сравнению с требованиями международного стандарта API SN.
«При разработке масла «ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH» мы ставили перед собой цель не просто создать оптимальное моторное масло для иномарок, ориентированных на маловязкие масла, но и адаптировать продукт к российским условиям эксплуатации. Это и экстремальные перепады температур, и жесткие условия «городского цикла» (режим частого разгона и торможения). Достичь этого позволила специально подобранная рецептура на основе высококачественных синтетических базовых компонентов с применением передовых присадок. Развитие техники не стоит на месте, и, тесно взаимодействуя с японскими автопроизводителями, понимая их текущие и перспективные требования, мы уже работаем над созданием специальных продуктов с вязкостью 0W-20 и даже 0W-16 для будущих проектов. На сегодняшний же день «ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH» полностью подходит всем видам современных бензиновых двигателей японских автомобилей: Toyota, Honda, Subaru и другим, а также машин американского и корейского производства, в которых требуются масла с уровнем свойств API SN или ILSAC GF-5 и классом вязкости SAE 5W-30», – рассказал о новинке директор по научным разработкам в области смазочных материалов «ЛУКОЙЛа» Андрей Стерхов.
Нам довелось взять комментарии у нескольких владельцев японских авто, использовавших «ЛУКОЙЛ GLIDETECH», и все отзывы были позитивны. Пожалуй, самый обстоятельный из них мы получили от владельца Toyota Corolla 2010 г. выпуска Александра Москвина: «Я осенью 2015-го залил GLIDETECH в свою «японку». Сразу отметил для себя: двигатель работает тише, разгон стал плавным, даже прежняя легкая вибрация на высокой скорости исчезла, одно удовольствие теперь «управлять мечтой». Сначала отнес это просто к тому, что масло новое. Но эффект сохраняется и сегодня, спустя несколько месяцев. Уровень масла тот же, движок его не «ест». Экономия топлива также ощущается, однако в холодное время много греешь двигатель, так что пристально за этим не следил. До этого я всегда использовал импортное масло, считал, что так надежнее. Теперь, похоже, стану патриотом, тем более что приятно осознавать – российский продукт может быть лучшим».
Линейка «ЛУКОЙЛ GENESIS» действительно производит настоящую революцию на российском рынке моторных масел. Отечественные автомобилисты впервые получили российское масло, абсолютно конкурентное с лучшими импортными аналогами и даже по многим критериям превосходящее их.
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