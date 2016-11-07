ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH – моторное масло с японским характером

Нам довелось взять комментарии у нескольких владельцев японских авто, использовавших «ЛУКОЙЛ GLIDETECH», и все отзывы были позитивны. Пожалуй, самый обстоятельный из них мы получили от владельца Toyota Corolla 2010 г. выпуска Александра Москвина: «Я осенью 2015-го залил GLIDETECH в свою «японку». Сразу отметил для себя: двигатель работает тише, разгон стал плавным, даже прежняя легкая вибрация на высокой скорости исчезла, одно удовольствие теперь «управлять мечтой». Сначала отнес это просто к тому, что масло новое. Но эффект сохраняется и сегодня, спустя несколько месяцев. Уровень масла тот же, движок его не «ест». Экономия топлива также ощущается, однако в холодное время много греешь двигатель, так что пристально за этим не следил. До этого я всегда использовал импортное масло, считал, что так надежнее. Теперь, похоже, стану патриотом, тем более что приятно осознавать – российский продукт может быть лучшим».