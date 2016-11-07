Известна причина смерти 16-летнего омича, умершего после соревнований

В настоящее время следствием проводятся допросы родителей, очевидцев, кроме того, изъята медицинская документация. В ходе дальнейшей проверки будет установлено, осуществлялся ли предварительный медосмотр участников соревнований по баскетболу, а также должна ли была во время этого спортивного мероприятия в школе дежурить бригада скорой помощи.