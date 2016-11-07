Известна причина смерти 16-летнего омича, умершего после соревнований

Установлена предварительная причина смерти 16-летнего подростка, который скончался после соревнований по баскетболу, проходивших в Краснoярской средней общеобразовательной школе.
Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьника стало врожденное заболевание сердца – аномалия развития. Родители подростка отметили, что о заболевании 16-летнего мальчика им стало известно лишь в октябре текущего года после того, как подростку сделали кардиограмму, прежде причин для беспокойства не было.
Соревнования по баскетболу, обернувшиеся трагедией, организовал комитет по образованию администрации Oмского муниципального района. Фельдшер школы пыталась оказать подростку первую медицинскую помощь, после этого отцом мальчика на личном автомобиле доставил его в больницу, где в 14:03 часов врачи констатировали смерть подростка.
В настоящее время следствием проводятся допросы родителей, очевидцев, кроме того, изъята медицинская документация. В ходе дальнейшей проверки будет установлено, осуществлялся ли предварительный медосмотр участников соревнований по баскетболу, а также должна ли была во время этого спортивного мероприятия в школе дежурить бригада скорой помощи.
Стоит напомнить, что примерно в 13:30 на церемонии награждения победителей школьных соревнований по баскетболу стало плохо 16-летнему мальчику, который впоследствии скончался. По данному факту следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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