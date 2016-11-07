Из-за вспыхнувшего чувства омичка покинула шоу Танцы на ТНТ

В социальных сетях танцовщица поделилась своими эмоциями:

- Ну, вот, можно и выдохнуть…каким бы исход ни был, я довольна всем…нас выжимали на мастер-классах, но это такой опыт! Спасибо Ларисе за труд, а Косте за эмоции. К сожалению, мне не удалось пройти в ТОП-20, но я очень рада за дорогого мне человека. Я буду болеть и переживать, как никто другой. На этом пути моя жизнь не заканчивается, будем расти, становиться еще индивидуальнее и ярче!