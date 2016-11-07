Из-за вспыхнувшего чувства омичка покинула шоу Танцы на ТНТ

В ходе очередного кастинга на шоу «Танцы» омичка
Постановкой танца пары Анна-Константин на ТОП-33, показ которых был разделен на два дня, занималась хореограф Лариса Полунина. Танец получился живой и чувственный, как показалось ведущему Сергею Светлакову.
Однако так не показалось ни Мигелю, ни Егору Дружинину, которые продолжали формировать свои команды.
Мигель сразу сказал обоим танцовщикам: «Нет», а вот Дружинин оставил в проекте только Константина, отметив, что возникшие чувства могут только им помешать в будущих выступлениях.
Покидая сцену и шоу, Анна Андрющенко поблагодарила наставников, сказав, что участие в «Танцах» - это большой опыт для нее и пообещала еще встретиться с ними.
В социальных сетях танцовщица поделилась своими эмоциями:
- Ну, вот, можно и выдохнуть…каким бы исход ни был, я довольна всем…нас выжимали на мастер-классах, но это такой опыт! Спасибо Ларисе за труд, а Косте за эмоции. К сожалению, мне не удалось пройти в ТОП-20, но я очень рада за дорогого мне человека. Я буду болеть и переживать, как никто другой. На этом пути моя жизнь не заканчивается, будем расти, становиться еще индивидуальнее и ярче!
Фото: vk.com/vishaanna