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Из-за вспыхнувшего чувства омичка покинула шоу Танцы на ТНТ

7 ноября 2016, 11:03
Не попала ни в одну команду.

В ходе очередного кастинга на шоу «Танцы» омичка Анна Андрющенко не смогла пробиться дальше из-за чувства любви, возникшего между ней и танцором Константином Зайцем.

Постановкой танца пары Анна-Константин на ТОП-33, показ которых был разделен на два дня, занималась хореограф Лариса Полунина. Танец получился живой и чувственный, как показалось ведущему Сергею Светлакову.

Однако так не показалось ни Мигелю, ни Егору Дружинину, которые продолжали формировать свои команды.

Мигель сразу сказал обоим танцовщикам: «Нет», а вот Дружинин оставил в проекте только Константина, отметив, что возникшие чувства могут только им помешать в будущих выступлениях.

Покидая сцену и шоу, Анна Андрющенко поблагодарила наставников, сказав, что участие в «Танцах» - это большой опыт для нее и пообещала еще встретиться с ними.

В социальных сетях танцовщица поделилась своими эмоциями:
- Ну, вот, можно и выдохнуть…каким бы исход ни был, я довольна всем…нас выжимали на мастер-классах, но это такой опыт! Спасибо Ларисе за труд, а Косте за эмоции. К сожалению, мне не удалось пройти в ТОП-20, но я очень рада за дорогого мне человека. Я буду болеть и переживать, как никто другой. На этом пути моя жизнь не заканчивается, будем расти, становиться еще индивидуальнее и ярче!


Фото: vk.com/vishaanna

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