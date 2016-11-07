Город55
ГлавноеВсе новости

Иномарка сбила на зебре 16-летнюю школьницу

7 ноября 2016, 19:05
ДТП на Иртышской набережной.

В результате ДТП на зебре, несовершеннолетняя девушка доставлена в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как ранее сообщал портал Gorod55.ru, накануне на Иртышской набережной был сбит пешеход.

Об аварии в дежурной части УМВД стало известно 6 ноября, в 13:15.

Предварительно: водитель автомобиля HYUNDAI Solaris, 50-летний мужчина, допустил наезд на девушку, которая переходила дорогу на зебре. Происшествие произошло в районе дома №46.

Подробности, а также все причины и обстоятельства происшествия будут установлены в рамках назначенной по этому ДТП проверки.

По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31