Иномарка сбила на зебре 16-летнюю школьницу

В результате ДТП на зебре, несовершеннолетняя девушка доставлена в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Об аварии в дежурной части УМВД стало известно 6 ноября, в 13:15.
Предварительно: водитель автомобиля HYUNDAI Solaris, 50-летний мужчина, допустил наезд на девушку, которая переходила дорогу на зебре. Происшествие произошло в районе дома №46.
Подробности, а также все причины и обстоятельства происшествия будут установлены в рамках назначенной по этому ДТП проверки.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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