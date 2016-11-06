НАСА провело масштабную эвакуацию в США из-за метеорита апокалипсиса

В Соединенных Штатах прошла масштабная эвакуация национальных лабораторий, крупных технологических центров и организаций, входящих в сферу управления Министерства энергетики и ВВС, связанная с угрозой падения крупного метеорита в Южной Калифорнии.
Именно такой сценарий был озвучен в ходе командно-штабных учений. Об этом сообщается на сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).
В ходе учений была апробирована имитация наблюдения за космосом в течение четырех лет. Подходящий астероид был обнаружен осенью 2016 года. Его столкновение с Землей оценили с вероятностью в 2%. Возможное падение может произойти 20 сентября 2020 года.
Размеры небесного тела по первоначальным оценкам от 300 до 800 футов (100-250 метров). Предполагаемое место падение астероида – узкая полоса по всей Земле, в том числе недалеко от побережья Южной Калифорнии.
Моделирование ситуации включало несколько контрольных точек. С ноября 2017 года вероятность столкновения подскочила до 100%. Таким образом, в НАСА обозначили, что разработали новую систему оповещения о падении «астероида апокалипсиса».
«Теперь это не проблема. Мы готовы к подобной ситуации», - заявил заместитель главы НАСА по науке вашингтонского офиса Thomas Zurbuchen. «В отличие от любого другого периода нашей истории, мы теперь имеем возможность реагировать на угрозу воздействия посредством продолжительных наблюдений, прогнозов, планирования мер реагирования и смягчения их последствий».
Фото: nasa.gov