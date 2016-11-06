НАСА провело масштабную эвакуацию в США из-за метеорита апокалипсиса

В ходе учений была апробирована имитация наблюдения за космосом в течение четырех лет. Подходящий астероид был обнаружен осенью 2016 года. Его столкновение с Землей оценили с вероятностью в 2%. Возможное падение может произойти 20 сентября 2020 года.