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Экс-нападающий Авангарда скончался в возрасте 34 лет

6 ноября 2016, 19:29
Сообщение IIHF.

О смерти Марека Сватоша сообщила Международная федерация хоккея на льду, а также новостные сайты через Twitter. Нападающий из Словакии скончался в Денвере 5 ноября 2016 года в возрасте 34-х лет. О причинах смерти пока не сообщается.

Марек Сватош начал карьеру профессионального хоккеиста в 2001 году. Выбран на драфте НХЛ в седьмом раунде под 227-м номером Colorado Avalanche. Иград за эту команду с небольшими перерывами до 2010 года. Далее, часть сезона 2010-2011 отыграл за омский «Авангард». Участвовал в 19-ти играх, забил 3 шайбы, набрал 8 очков. Затем снова вернулся в НХЛ в команду Nashville Predators. С 2012 года играл за словацкий «Слован», затем, с 2013-го – за «Кошице».


Фото: sport.sme.sk



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