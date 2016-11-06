Экс-нападающий Авангарда скончался в возрасте 34 лет

Марек Сватош начал карьеру профессионального хоккеиста в 2001 году. Выбран на драфте НХЛ в седьмом раунде под 227-м номером Colorado Avalanche. Иград за эту команду с небольшими перерывами до 2010 года. Далее, часть сезона 2010-2011 отыграл за омский «Авангард». Участвовал в 19-ти играх, забил 3 шайбы, набрал 8 очков. Затем снова вернулся в НХЛ в команду Nashville Predators. С 2012 года играл за словацкий «Слован», затем, с 2013-го – за «Кошице».