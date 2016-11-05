Пожарные из Омска разделись для благотворительного календаря 18+

Похоже, Омск присоединился к всемирной традиции выпускать эротические календари для благотворительных целей. Представители одной из самых мужественных профессии – пожарные – поучаствовали в съемках календаря на 2017 год. Об этом сообщается в паблике «Тондипр Кировский-Омск».
Уточняется, что в фотосессии приняли участие действующие сотрудники пожарной охраны. Новичкам-фотомоделям было трудно, но они справились.
Идея была одобрена руководством омского управления МЧС. Кроме фото «мужественных мужчин» каждая страница календаря сопровождается выдержками из памятки о пожарной безопасности. Стоимость одного календаря составит 600 рублей. Все вырученные от продажи средства будут перечислены на благотворительность – в ожоговый центр БСМП-1 на лечение пострадавших в пожаре и ДТП детей.
Все вопросы по приобретению календаря можно уточнить здесь
Кстати, пожарные на «Календаре-2017» останавливаться не намерены. В планах выпустить еще один календарь, но уже с девушками – работницами МЧС.
Вообще пожарные во всем мире охотно выпускают схожие календари, пропагандирующие свою профессию. В таких случаях неизменно одно: все средства, полученные от продажи, идут на благотворительность.
Верхнее фото: коллаж календаря омских пожарных и календаря пожарных США
Фото в тексте: vk.com/tond_pr_kaoomsk, fotodesign-lamminger.de, feuerwehrmagazin.de, worthpoint.com