Пожарные из Омска разделись для благотворительного календаря 18+



Идея была одобрена руководством омского управления МЧС. Кроме фото «мужественных мужчин» каждая страница календаря сопровождается выдержками из памятки о пожарной безопасности. Стоимость одного календаря составит 600 рублей. Все вырученные от продажи средства будут перечислены на благотворительность – в ожоговый центр БСМП-1 на лечение пострадавших в пожаре и ДТП детей.