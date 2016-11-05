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NBC: Соединенные Штаты атаковали Россию, применение секретного оружия

5 ноября 2016, 09:55
Энергосистема России, телекоммуникационные сети и «системы командования Кремля».

Американский телеканал «NBC News» сообщил об атаке «военными хакерами» США энергосистем России, телекоммуникационной сети и «системы командования Кремля». Якобы «атака» позволила сделать указанные сети уязвимыми для «секретного американского кибероружия». Об этом пишет Интерфакс-АВН.

Источник «NBC News», высокопоставленный чиновник разведки США, на условиях анонимности якобы заявил, что «военные хакеры» осуществили внедрение и сделали «электрическую систему России, телекоммуникационные системы и "систему командования Кремля"» уязвимой для атаки «секретного американского кибероружия», которое будет применено, если «на Штаты будет осуществлено значительное нападение».

«NBC News» также уточнили, что «США внедряются в российские контрольные системы в ключевых областях».

Ранее схожее заявление сделал госсекретарь Джон Керри заявивший, что «Обама определит время», когда США «накажут Россию» в связи с обвинениями в кибератаках якобы с нашей стороны, «решение принято давно».


В октябре 2016 года министерство внутренней безопасности США и Нацразведка посчитали Россию ответственной за взлом почтовых серверов граждан и политических организаций с целью повлиять на американский избирательный процесс. Со стороны России все обвинения были отвергнуты.


Фото: иллюстрация

#Новости#Оружие#Технологии#Политика
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