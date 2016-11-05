NBC: Соединенные Штаты атаковали Россию, применение секретного оружия

Американский телеканал «NBC News» сообщил об атаке «военными хакерами» США энергосистем России, телекоммуникационной сети и «системы командования Кремля». Якобы «атака» позволила сделать указанные сети уязвимыми для «секретного американского кибероружия». Об этом пишет
Источник «NBC News», высокопоставленный чиновник разведки США, на условиях анонимности якобы заявил, что «военные хакеры» осуществили внедрение и сделали «электрическую систему России, телекоммуникационные системы и "систему командования Кремля"» уязвимой для атаки «секретного американского кибероружия», которое будет применено, если «на Штаты будет осуществлено значительное нападение».
«NBC News» также уточнили, что «США внедряются в российские контрольные системы в ключевых областях».
Ранее схожее заявление сделал госсекретарь Джон Керри заявивший, что «Обама определит время», когда США «накажут Россию» в связи с обвинениями в кибератаках якобы с нашей стороны, «решение принято давно».
В октябре 2016 года министерство внутренней безопасности США и Нацразведка посчитали Россию ответственной за взлом почтовых серверов граждан и политических организаций с целью повлиять на американский избирательный процесс. Со стороны России все обвинения были отвергнуты.
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