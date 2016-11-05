На Иртыше в Омске аномально начался ледоход, корабль затерло во льдах

Говоря словами классика «Всё смешалось в доме Облонских…». Текущей осенью в Омске сначала аномально рано началась зима, а затем вдруг неожиданно на Иртыше пошел весенний ледоход. Именно это явление в субботу, 5 ноября, было заснято на видео очевидцем, который затем выложил ролик в социальную сеть.