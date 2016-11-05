На Иртыше в Омске аномально начался ледоход, корабль затерло во льдах

Говоря словами классика «Всё смешалось в доме Облонских…». Текущей осенью в Омске сначала аномально рано началась зима, а затем вдруг неожиданно на Иртыше пошел весенний ледоход. Именно это явление в субботу, 5 ноября, было заснято на видео очевидцем, который затем выложил ролик в социальную сеть.
Ему не поверили другие пользователи, посчитавшие, что это фейк. «Видео снято весной 2016 года», - заявили они. На этот «аргумент» ответили другие читатели. Они привели в качестве доказательства фотографию с «корабликом, затертым во льдах». «Такого весной вы точно не увидите».
Фото, видео: vk.com/dlinniy15, vk.com/id9933651, vk.com/omsk_vk