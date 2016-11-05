Что женщины любят больше, чем секс, выяснили ученые 18+



Еще больший процент опрошенных женщин (около 60-ти) посчитали, что уборка в квартире действует лучше антидепрессантов, позволяя избавиться от тяжелых мыслей и на время забыть о проблемах в личной жизни. И вообще, «уборка настраивает на положительный лад».