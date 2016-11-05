Что женщины любят больше, чем секс, выяснили ученые 18+

Американские сексологи провели исследование с целью выяснить, от чего женщины могут получить большее наслаждение, чем от секса.
Выводы, основанные на социологическом опросе, оказались неожиданными. Схожие с ощущениями от секса женщины получают, занимаясь уборкой дома. Именно так ответили около трети участниц исследования. Всего ученые опросили порядка 2000 представительниц прекрасного пола в возрасте 25-35 лет.
Около 35 процентов опрошенных заявили, что могут спокойно отказаться от секса, заменив его уборкой в своей квартире или доме.
Еще больший процент опрошенных женщин (около 60-ти) посчитали, что уборка в квартире действует лучше антидепрессантов, позволяя избавиться от тяжелых мыслей и на время забыть о проблемах в личной жизни. И вообще, «уборка настраивает на положительный лад».
К слову, подобные заявления революционными не назовешь. Об этом еще рассуждал Зигмунд Фрейд, описывая механизм сублимации – защитного механизма психики, переключающего сексуальное влечение на социально приемлемые сферы.
В кино подобное мастерски обыграл Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивой» (разговор со священником про дрова и колокола).
Фото: pinterest.com