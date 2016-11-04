Введение режима повышенной готовности из-за Дня народного единства



Главное управление МЧС России по Омской области настоятельно рекомендует омичам быть предельно внимательными, особенно в местах большого скопления людей. Ответственно отнестись к вопросам собственной безопасности и безопасности своих близких. До посещения массовых гуляний, необходимо четко продумать, где и во сколько будет проходить то или иное мероприятие. Желательно не посещать подобные мероприятия одному, близкие люди, как правило, первыми приходят на помощь.