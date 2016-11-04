Введение режима повышенной готовности из-за Дня народного единства

В связи с массовыми гуляниями в центре Омска, которые пройдут сегодня в рамках празднования Дня народного единства, главным управлением МЧС России по Омской области с 3 по 7 ноября введен режим функционирования «Повышенной готовности», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Напомним, что сегодня на Соборной площади состоится
Главное управление МЧС России по Омской области настоятельно рекомендует омичам быть предельно внимательными, особенно в местах большого скопления людей. Ответственно отнестись к вопросам собственной безопасности и безопасности своих близких. До посещения массовых гуляний, необходимо четко продумать, где и во сколько будет проходить то или иное мероприятие. Желательно не посещать подобные мероприятия одному, близкие люди, как правило, первыми приходят на помощь.
Еще одно важное правило: перед выходом из дома не забудьте взять с собой документы, удостоверяющие личность. Одежда должна быть комфортной и безопасной: не стоит надевать длинные шарфы, галстуки, пояса и иные подобные атрибуты. Заранее выложить из карманов все ненужные предметы, в том числе колюще-режущие. Лучше не брать с собой лишнее – сумки, зонты, пакеты.
В случае попадания в движущуюся толпу, нужно постараться как можно быстрее выйти на менее оживленный участок площади или улицы. Располагаться близко к сценам и танцевальным площадкам тоже иногда бывает опасно.
Если заметите агрессивно настроенных людей, не вступайте с ними с словесную перепалку, лучше обойти их стороной, рядом с такими группами лиц легко возникают конфликтные ситуации.
Особое внимание нужно обратить детям. Еще раз повторите дома с ребенком всю информацию, которую ему необходимо знать, а именно фамилию, имя, имена родителей, адрес места жительства.
Также в этот день, 4 ноября, с 8:00 до 18:00 будет
Удачных выходных и безопасного праздника!
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
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