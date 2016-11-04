Тайные послания великого мистификатора

В субботу, 5 ноября, в 11:00 начнется турнир по дзюдо «Олимпийские надежды», вход свободный. В это же время в Пятом театре пройдет семейная музыкальная сказка «Путешествие Нильса с дикими гусями». Продолжительность 1 час 5 минут без антракта. Так же, в 11:00, «Путешествие Нильса» начнется и на следующий день, в воскресенье.