Тайные послания великого мистификатора

Из трехдневных выходных, наступивших после короткой рабочей недели, осталось целых два дня. Портал Gorod55 подготовил афишу на первые ноябрьские выходные этого года.
В субботу, 5 ноября, в 11:00 начнется турнир по дзюдо «Олимпийские надежды», вход свободный. В это же время в Пятом театре пройдет семейная музыкальная сказка «Путешествие Нильса с дикими гусями». Продолжительность 1 час 5 минут без антракта. Так же, в 11:00, «Путешествие Нильса» начнется и на следующий день, в воскресенье.
В 15:00 в баре «Свое место» (Бударина, 3) откроется выставка JVCR301, на которой будут представлены работы омских художников и фотографов. В программе заявлен музыкальный лекторий и концерт сибирской электронной музыки. Мероприятие запланировано до 22:00. Вход свободный.
В 17:00 в Концертном зале омской филармонии - концерт «Вихри Вальса», дирижер Рустам Дильмухаметов, Новосибирск. В программе - произведения Хачатуряна, Дунаевского, Шостаковича, Прокофьева, Чайковского и других композиторов.
В 18:30 на сцене Пятого театра - комедия «Тестостерон» Анджея Сарамоновича, постановка Никиты Гриншпуна. Серьезный разговор о взаимоотношениях мужчины и женщины подан легко, остроумно и в меру сдобрен научными фактами. Продолжительность 1 час 40 минут.
В 19:00 в Омском академическом театре драмы начнется спектакль «Бег» по Булгакову (16+). Режиссер - Георгий Цхирава.
В 20:00 в клубе Angar пройдет концерт омских рэп-исполнителей «25/17»: музыканты по-новому исполнят уже известные песни.
Воскресенье, 6 ноября
В 12:00 в Концертном зале - театрализованный концерт «Гора самоцветов» для детей от 3 до 8 лет, игровая программа в фойе. Симфонический оркестр, веселые клоуны и сказочные персонажи.
В 13:00 в школе танцев Start Up (Ленина, 14) начнется мастер-класс по booty dance, позднее, в 19:00 в тату-баре Sekta (Фрунзе, 40Б) - танцевальный баттл.
В 16:00 на «Даче Онегина» (библиотека им. А.С.Пушкина) в рамках проекта «Как путешествовать самостоятельно» пройдет творческая встреча с Натальей Бондаренко, которая расскажет, как съездить в Норвегию и не разориться.
В 17:00 в омском Доме Художника пройдет лекция искусствоведа Владимира Чиркова из авторского цикла, посвященного истории Омска. Тема звучит как «Омск периода Гражданской войны: лучшее время для мифологии, искусства, фотографии, поэзии».
В это же время в Органном зале премьера - «Леди Макбет», литературно-музыкальная гостиная по творчеству Лескова, музыка Шостаковича.
В 18:00 в Пятом театре - комедия в двух действиях «Боинг-Боинг» (18+), продолжительность 2 часа 2 минут с одним антрактом. Спектакль о парижском архитекторе Бернаре, непринужденно «крутящем» роман одновременно с тремя очаровательными стюардессами.
В 18:30 на камерной сцене Омского театра драмы - спектакль «Время женщин» по роману Елены Чижовой, в постановке Алексея Крикливого. Продолжительность - 3 часа 45 минут, с одним антрактом. Рейтинг 16+. В 19:30 на основной сцене театра - «Метод Гренхольма» в жанре «стресс-тест», по Жорди Гальсеран. Постановка Георгия Цхиравы, продолжительность 1 час 40 минут.
В 19:00 в Концертном зале пройдет концерт «Comedy Club в Омске», выступают «Дуэт 20:14», Кожома и Пышненко, «Дуэт Да», Андрей Бебуришвили.
В эти выходные еще можно успеть посетить выставку «Сальвадор Дали. Тайнопись», представленную в Генерал-губернаторском дворце (Ленина, 23). Тайные послания великого мистификатора - 61 цветное графическое произведение во главе со знаменитым триптихом «Трилогия любви». Выставка работает с 10:00 до 18:00 оба выходных дня.
Фото: vk.com/5theatre (спектакль "Боинг-Боинг")