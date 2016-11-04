Пьяный водитель, угнавший КамАЗ, задержан на омской трассе, видео



В результате дальнейшего выяснения обстоятельств, стало известно, что двое молодых людей – 28 летний мужчина и 39-летняя женщина - совместно с пострадавшим распивали спиртные напитки. После того, как хозяин уснул, омские Бонни и Клайд, прихватив с собой 12 тысяч рублей, сели в грузовик и уехали.