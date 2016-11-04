Пьяный водитель, угнавший КамАЗ, задержан на омской трассе, видео

Днем ранее в южном районе Омской области в районе 26 километра трассы Омск-Русская Поляна, сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен КАМАЗ, судя по траектории движения которого за рулем находился нетрезвый водитель, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
При задержании, в ходе проверки документов, стало известно, что данное транспортное средство находится в розыске, и ориентировки на него уже в полиции.
Ранее: об угоне грузовика в районный отдел полиции заявил житель села Добровольск Русско-Полянского района. Он сообщил, что, кроме денежных средств, пропал КАМАЗ.
В результате дальнейшего выяснения обстоятельств, стало известно, что двое молодых людей – 28 летний мужчина и 39-летняя женщина - совместно с пострадавшим распивали спиртные напитки. После того, как хозяин уснул, омские Бонни и Клайд, прихватив с собой 12 тысяч рублей, сели в грузовик и уехали.
Однако, не прошло и двух часов после поступления заявления в отдел внутренних дел, как угонщики уже находились в отделе полиции.
На основании этого, возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.158 и 166 УК РФ.
Помимо этого, водитель, находящийся в нетрезвом виде за рулем, привлечен к административной ответственности по статье12.8 КоАП РВ. По решению суда ему назначено наказание в виде 10-ти суток административного ареста.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: 55.мвд.рф