Отдать жизнь за триколор: что происходило на Соборной площади

На Соборной площади в Омске сегодня, 4 ноября, прошло празднование Дня народного единства. Несмотря на морозные -12, еще за час до начала форума «Россия - это мы!» на Соборке начали собираться люди с флагами.
Среди пришедших преобладали представители профсоюзов, молодогвардейцы и студенты. Всего событие объединило порядка десяти тысяч человек, сообщает Омская губерния: были и ветераны, и представители общественности, национально-культурных центров, казачества, религиозных конфессий… Заметим только, что площадь не была переполнена людьми, и свободного пространства на протяжении всего праздника оставалось довольно много.
Со сцены играла оглушающая музыка, у торговых точек с горячим чаем и кофе толпились замерзшие студенты. На ступенях перед собором размахивали флагами еще несколько сотен омичей. Ведущие «разогревали» толпу, призывая собравшихся повторять слоган праздника, «Россия - это мы!», «Ыы!», - эхом отзывалась толпа.
Наконец, в час дня, из-за сцены со стороны здания правительства на площадь потянулись официальные лица.
С поздравительным словом к омичам на сцену вышел первый зампред областного правительства Андрей Новоселов:
- Здравствуйте, дорогие земляки! Поздравляю вас с праздником Народного единства. Впервые мы отмечали его 4 ноября 2005 года, но его история уходит в глубину веков. 4 ноября - это не победа над врагом, это победа единства нашего народа: мы сплотились, несмотря на разные веры! Бог у нас один, мы всегда победим врага.
Новоселов отметил, что в мире неспокойная обстановка и «как никогда мы должны беречь наше единство». В регионе спокойствие достигнуто: каждый народ «может жить своей жизнью, сохранять свои традиции». Далее в своем выступлении зампред Назарова вспомнил еще одну дату - ровно 295 лет назад Петр I стал императором, а Россия стала Российской империей:
- И сегодня она остается такой же, Российская империя - великая, непобедимая, сплоченная! Одиннадцать часовых поясов скрепляют Россию. Не Япония является страной восходящего солнца, а Россия, потому что на наших Курилах солнце встает на 15 минут раньше, чем над Японией. В России 140 народов и национальностей, но все готовы отдать жизнь за наш триколор, за нашу Россию!
Флаг-шоу, концертная программа, баннер, на котором можно маркером писать поздравления с праздником, для детей - катания на хаски и пони… Если пройти дальше от сцены - конкурс детских рисунков «Стена дружбы», поэтический конкурс от «Молодой гвардии», показательные выступления военно-исторического клуба «Кованая рать», а также федерации силовых видов спорта. Напротив вниманию омичей была представлена ярмарка изделий народного промысла, а по другую сторону сцены - выступления национально-культурных объединений, также выставка, посвященная году кино.
Фото: Андрей Кутузов