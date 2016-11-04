Отдать жизнь за триколор: что происходило на Соборной площади



- И сегодня она остается такой же, Российская империя - великая, непобедимая, сплоченная! Одиннадцать часовых поясов скрепляют Россию. Не Япония является страной восходящего солнца, а Россия, потому что на наших Курилах солнце встает на 15 минут раньше, чем над Японией. В России 140 народов и национальностей, но все готовы отдать жизнь за наш триколор, за нашу Россию!