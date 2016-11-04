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Нашествие калифорнийского трипса из столицы

4 ноября 2016, 15:38
Проверка Россельхознадзора.

В рамках проведения карантинного фитосанитарного контроля в одном из омских цветочных магазинов обнаружен вредоносный организм, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Калифорнийский трипс, по данным специалистов, признан в последнее время одним из самых опасных вредителей как цветочных, так и овощных культур, которые произрастают в закрытом грунте.

В связи с выявлением западного цветочного вредителя, по предписанию контролирующего ведомства, руководитель цветочного магазина уничтожил всю партию, а это 38 штук горшечных хризантем, пораженных трипсом. Отмечается, что партия зараженных растений поступила в омский магазин от столичного поставщика.

По материалам пресс-службы Управления ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Омская область)

Фото: иллюстрация

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