Нашествие калифорнийского трипса из столицы

В рамках проведения карантинного фитосанитарного контроля в одном из омских цветочных магазинов обнаружен вредоносный организм, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Калифорнийский трипс, по данным специалистов, признан в последнее время одним из самых опасных вредителей как цветочных, так и овощных культур, которые произрастают в закрытом грунте.
В связи с выявлением западного цветочного вредителя, по предписанию контролирующего ведомства, руководитель цветочного магазина уничтожил всю партию, а это 38 штук горшечных хризантем, пораженных трипсом. Отмечается, что партия зараженных растений поступила в омский магазин от столичного поставщика.
По материалам пресс-службы Управления ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Омская область)
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