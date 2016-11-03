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Земля погрузится во тьму на две недели в ноябре – комментарий НАСА

3 ноября 2016, 09:15
Смещение планет.

В российских СМИ идет оживленное обсуждение «космической новости» о том, что в ноябре наша планета «погрузится в кромешную тьму» из-за мощного выброса газов с Юпитера.

Об этом, как сообщается, первоначально рассказали на сайте ГТРК «Грозный». Венера критически сблизится с Юпитером, это вызовет нагрев газов на огромной планете, произойдут выбросы в космос, которые достигнув Солнца, вступят в реакцию с корональной массой нашего светила. Далее, произойдет временное изменение спектра свечения, и солнечный свет станет синим.

Восстановления привычной картины на небе придется ожидать около двух недель. Всё это время Земля будет находиться в «кромешной тьме».

Именно так звучала первоначальная версия, которая в настоящий момент категорически опровергнута. Слова главы NASA Чарльза Болдена, на которого все сослались, оказалось фейковой новостью. Она первоначально появилась на сайте Newswatch 33 в 2015 году. Там говорилось, что Обаме был представлен 1000-страничный доклад по «юпитерскому облаку». Всё неправда, позднее заявили в НАСА.


Кстати, о фактах. Насчет «кромешной тьмы», конечно, сомнительно, но вот насчет магнитных бурь – Солнце исправно атакует магнитное поле Земли уже на протяжении почти двух недель. Период с 24 по 31 октября отмечен как неделя «геомагнитного шторма». Или от нас все же что-то скрывают?..

Графики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН:



#Новости#Космос#Технологии#Наука
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