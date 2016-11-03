Земля погрузится во тьму на две недели в ноябре – комментарий НАСА

Именно так звучала первоначальная версия, которая в настоящий момент категорически опровергнута. Слова главы NASA Чарльза Болдена, на которого все сослались, оказалось фейковой новостью. Она первоначально появилась на сайте Newswatch 33 в 2015 году. Там говорилось, что Обаме был представлен 1000-страничный доклад по «юпитерскому облаку». Всё неправда, позднее заявили в НАСА.