Земля погрузится во тьму на две недели в ноябре – комментарий НАСА

В российских СМИ идет оживленное обсуждение «космической новости» о том, что в ноябре наша планета «погрузится в кромешную тьму» из-за мощного выброса газов с Юпитера.
Об этом, как сообщается, первоначально рассказали на сайте ГТРК «Грозный». Венера критически сблизится с Юпитером, это вызовет нагрев газов на огромной планете, произойдут выбросы в космос, которые достигнув Солнца, вступят в реакцию с корональной массой нашего светила. Далее, произойдет временное изменение спектра свечения, и солнечный свет станет синим.
Восстановления привычной картины на небе придется ожидать около двух недель. Всё это время Земля будет находиться в «
Именно так звучала первоначальная версия, которая в настоящий момент категорически опровергнута. Слова главы NASA Чарльза Болдена, на которого все сослались, оказалось фейковой новостью. Она первоначально появилась на сайте Newswatch 33 в 2015 году. Там говорилось, что Обаме был представлен 1000-страничный доклад по «юпитерскому облаку». Всё неправда, позднее заявили в НАСА.
Кстати, о фактах. Насчет «кромешной тьмы», конечно, сомнительно, но вот насчет магнитных бурь – Солнце исправно атакует магнитное поле Земли уже на протяжении почти двух недель. Период с 24 по 31 октября отмечен как неделя «геомагнитного шторма». Или от нас все же что-то скрывают?..
Графики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН: