За капремонтом омичам надо следить в оба

Эксперты рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба Общероссийского народного фронта сегодня рассказали об итогах мониторинга качества капитального ремонта многоквартирных домов. Общественники проверили 14 домов Омска, где ведется капремонт.
Работы осуществляются в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Подбором подрядчиков занимается Фонд капитального ремонта Омской области. Из 14 проверенных объектов, на 8 общественники обнаружили существенные недостатки. Зачастую подрядчики нарушают технологии строительства, либо вовсе не начинают ремонтные работы. К примеру, дом №2 на улице Гагарина. Летом 2016 года подрядчик выиграл конкурс, получил 3,75 млн. рублей на ремонт крыши. На сегодняшний день, по словам жильцов, эксплуатация кровли, невозможна. Граждане обратились в РФКР с просьбой представить документы для проведения экспертизы.
Как отмечают общественники, региональный фонд капремонта не всегда вовремя реагирует на жалобы омичей, а порой и вовсе их игнорирует.
Кроме проверки объектов капремонта, активисты ОНФ провели соцопрос среди жителей города. Выяснилось, что 55,1% граждан удовлетворены качеством выполненных работ, 34,4% поставили отрицательную оценку. Примерно половина из опрошенных обращались с просьбой устранить недостатки ремонта, 43 процента говорят о том, что недоделки не были устранены.
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