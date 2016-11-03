За капремонтом омичам надо следить в оба

Работы осуществляются в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Подбором подрядчиков занимается Фонд капитального ремонта Омской области. Из 14 проверенных объектов, на 8 общественники обнаружили существенные недостатки. Зачастую подрядчики нарушают технологии строительства, либо вовсе не начинают ремонтные работы. К примеру, дом №2 на улице Гагарина. Летом 2016 года подрядчик выиграл конкурс, получил 3,75 млн. рублей на ремонт крыши. На сегодняшний день, по словам жильцов, эксплуатация кровли, невозможна. Граждане обратились в РФКР с просьбой представить документы для проведения экспертизы.