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В Омске выявили 40 тонн опасной еды

3 ноября 2016, 18:06
Результаты лабораторных исследований.

Несъедобную партию чечевицы зафиксировали специалисты Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» на территории Омска.

В конце октября одно из омских предприятий обратилось в специализированное учреждение с заявлением оценить качество чечевицы.

Как выяснилось после проведенных лабораторных исследований, в предоставленном образце (всего на предприятии находилось чечевица в объеме 40 тонн) обнаружены галька, шлак, руда в составе минеральной примеси, содержание которых составило 0,08 процентов, что не допускается по нормативам ГОСТа.

Также зафиксированы семена, зараженные чечевичной зерновкой в составе зерновой примеси – 1,98 процентов (по ГОСТу – не более 0,5 процентов).

Все нарушения были запротоколированы и высланы заявителю. В соответствии с выявленными нарушениями, в выдаче сертификата качества отказано.

Специалисты обращают внимание на то, что примеси – это благоприятная среда для размножения вредителей хлебных запасов, при этом часто являются причиной самосогревания. Минеральная примесь должна быть полностью удалена в процессе очистки.


По материалам пресс-службы омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

Фото: иллюстрация

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