В Омске выявили 40 тонн опасной еды

Как выяснилось после проведенных лабораторных исследований, в предоставленном образце (всего на предприятии находилось чечевица в объеме 40 тонн) обнаружены галька, шлак, руда в составе минеральной примеси, содержание которых составило 0,08 процентов, что не допускается по нормативам ГОСТа.