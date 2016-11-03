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В Омске под колеса поезда попал молодой парень

3 ноября 2016, 10:52
Проводится проверка.

Накануне в Омске в 16:30 на Старой Московке, в районе пикета №9, молодой человек попал под грузовой поезд, скончавшись на месте от полученных травм.

Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, молодой человек 1992 года рождения с двумя знакомым двигался вдоль железнодорожных путей. Согласно предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося происшествия проводится проверка, в ходе которой будут окончательно установлены все причины и обстоятельства данной трагедии.


Фото: иллюстрация

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