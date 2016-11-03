В Омске на зебре сбиты два человека, пострадавшие в больнице

Как сообщили редакции портала Gorod55 в отделе пропаганды ГИБДД, 2 и 3 ноября на зебре сбиты два человека.
Так, в четверг, 3 ноября, в 09:05 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал пешеход.
Предварительно: водитель автомобиля Nissan Almera 1947 года рождения, двигаясь по улице Жукова со стороны улицы Бульварной в направлении улицы Маяковского на пересечении улиц Жукова и Потанина, допустил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.
Накануне в аналогичном ДТП пострадала женщина 1973 года рождения. Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного госавтоинспекции вчера в 09:35. Мужчина 1962 года рождения без признаков алкогольного опьянения, управляя автомобилем ГАЗ-322132, осуществляющим перевозку пассажиров по маршруту №210 (МСЧ-9 - улица Булатова) двигался по улице Маяковского со стороны улицы Богдана Хмельницкого в направлении улицы Шебалдина при повороте налево не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся приоритетном правом на нерегулируемом переходе. В момент аварии в маршрутке находились пятеро пассажиров, они не пострадали.
В результате обоих происшествий пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По фактам наезда на пешеходов проводится проверка.
Стоит отметить, что в дни школьных каникул рекомендуется водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. Ранее портал Gorod55.ru сообщал
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