В Омске на зебре сбиты два человека, пострадавшие в больнице



Накануне в аналогичном ДТП пострадала женщина 1973 года рождения. Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного госавтоинспекции вчера в 09:35. Мужчина 1962 года рождения без признаков алкогольного опьянения, управляя автомобилем ГАЗ-322132, осуществляющим перевозку пассажиров по маршруту №210 (МСЧ-9 - улица Булатова) двигался по улице Маяковского со стороны улицы Богдана Хмельницкого в направлении улицы Шебалдина при повороте налево не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся приоритетном правом на нерегулируемом переходе. В момент аварии в маршрутке находились пятеро пассажиров, они не пострадали.