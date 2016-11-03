Тарифы системы «Платон» для перевозчиков хотят повысить в два раза

Минтранс выступил с предложением о повышении тарифов систему «Платон» в два раза к лету 2017 года. Об этом сообщает
В настоящее время действует тариф 1,53 рубля за километр. С февраля следующего года он должен повыситься до 2,61 рубля, и к июню достичь 3,06 рубля. Далее индексацию отложат до 2018 года.
Об этом журналистам сообщил первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих в среду в Москве.
«Размер этого коэффициента в итоговом варианте 3,06 руб. составит 0,9 от того первоначального тарифа 3,73 руб., который проектировался при формировании системы», - сказал чиновник.
Дитрих уточнил, что министерство решило отложить запланированную индексацию тарифа до июля 2018 года, чтобы исключить дополнительную нагрузку на бизнес.
Сколько будет действовать тариф в 3,06 руб./км не уточняется. Все решения принимаются в правительстве «заблаговременно». Минтранс продолжит работать в этом направлении с бизнесом. По словам Дитриха, «все принятые меры по вычетам на транспортный налог при этом, сохранятся».
Сборы от системы «Платон» в следующем году могут составить порядка 33 миллиардов рублей.
Пресс-служба Минтранса уточняет, что средства, собранные по системе «
«Система «Платон» позволяет перейти к справедливому принципу, когда оплачивают содержание дорог не все граждане страны, а непосредственные пользователи автотрасс», - говорится в сообщении министерства.