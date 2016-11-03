Город55
ГлавноеВсе новости

Тарифы системы «Платон» для перевозчиков хотят повысить в два раза

3 ноября 2016, 08:47
С 1,53 до 3,06.

Минтранс выступил с предложением о повышении тарифов систему «Платон» в два раза к лету 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс.

В настоящее время действует тариф 1,53 рубля за километр. С февраля следующего года он должен повыситься до 2,61 рубля, и к июню достичь 3,06 рубля. Далее индексацию отложат до 2018 года.

Об этом журналистам сообщил первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих в среду в Москве.

«Размер этого коэффициента в итоговом варианте 3,06 руб. составит 0,9 от того первоначального тарифа 3,73 руб., который проектировался при формировании системы», - сказал чиновник.

Дитрих уточнил, что министерство решило отложить запланированную индексацию тарифа до июля 2018 года, чтобы исключить дополнительную нагрузку на бизнес.

Сколько будет действовать тариф в 3,06 руб./км не уточняется. Все решения принимаются в правительстве «заблаговременно». Минтранс продолжит работать в этом направлении с бизнесом. По словам Дитриха, «все принятые меры по вычетам на транспортный налог при этом, сохранятся».

Сборы от системы «Платон» в следующем году могут составить порядка 33 миллиардов рублей.


Пресс-служба Минтранса уточняет, что средства, собранные по системе «Платон», уже выделены на ремонт свыше тысячи километров самых проблемных дорог страны в 25 регионах и городах. Проведено софинансирование реконструкции и строительства 31 моста в 19 субъектах страны. Первый объект – Затонский мост в Уфе был открыт уже в октябре 2016 года.

«Система «Платон» позволяет перейти к справедливому принципу, когда оплачивают содержание дорог не все граждане страны, а непосредственные пользователи автотрасс», - говорится в сообщении министерства.

#Новости#Главное#Общество#Бизнес#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31