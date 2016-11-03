Тарифы системы «Платон» для перевозчиков хотят повысить в два раза

Сколько будет действовать тариф в 3,06 руб./км не уточняется. Все решения принимаются в правительстве «заблаговременно». Минтранс продолжит работать в этом направлении с бизнесом. По словам Дитриха, «все принятые меры по вычетам на транспортный налог при этом, сохранятся».