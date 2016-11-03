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Сразу 38 тысяч омичей остались без работы

3 ноября 2016, 18:34
Увольнения по собственному желанию и сокращения.

По итогам последних трех месяцев, с июля по сентябрь нынешнего года, сразу 38094 омичей остались без работы, в то же время трудоустроиться сумели только 35407 жителей региона, сообщает Омскстат.

Таким образом, согласно опубликованным данным, в минувшем третьем квартале уволенных омичей оказалось на 7,1% (2687 человек) больше, нежели принятых на работу в организации, где численность сотрудников превышает 15 человек.

Из 38094 омичей, оставшихся без работы, 762 сотрудника уволены в связи с сокращением штата, 27040 человек по собственному желанию покинули свои рабочие места.

Больше всего уволенных омичей оказалось в сфере обрабатывающих производств (5357 сотрудников), в области образования (5095 сотрудников), в здравоохранении и социальных услуг (4647 сотрудников), в отрасли оптовой и розничной торговли (4597 сотрудников).

Из 35407 трудоустроившихся омичей 2,4% (863 человека) устроились на дополнительно созданные рабочие места. Самое большое количество новых сотрудников оказалось в сфере образования (5246 человек), а также на обрабатывающем производстве (5071 человек).


Фото: иллюстрация

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