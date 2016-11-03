Пять способов остаться без денег в Омске



19 октября 79-летняя омичка познакомилась на улице с двумя женщинами, убедившими ее, что на ней порча. Только они могут помочь ей, для этого надо отдать им все деньги. Пенсионерка сняла в банке 174 тысячи рублей и передала женщинам, которые вскоре скрылись с ее деньгами. 12 октября две женщины похитили у 80-летней жительницы Центрального округа 100 тысяч рублей. К ней подошла женщина с предложением снять порчу, а вторая, «случайная прохожая», убедила омичку в необходимости исцеления. Последовав совету, пенсионерка отдала женщине все сбережения, помылась, набрала воды в банку и вышла на улицу, чтобы забрать свои «очищенные» деньги. Через полчаса она обратилась в полицию.