Пять способов остаться без денег в Омске

Горожане ежедневно теряют десятки тысяч рублей, доверившись незнакомцам. Портал Gorod55 проанализировал более двадцати случаев мошенничества в Омске и области за последние несколько месяцев и выделил самые частые способы обмана омичей.
Телефонные звонки: «Ваш родственник в беде», «Нужна ваша помощь»
Накануне в полицию обратилась 79-летняя омичка: женщину обманули, похитив 15 тысяч рублей. Кто-то позвонил на домашний, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын сбил человека. Чтобы избежать наказания, нужны деньги. Когда неизвестный пришел к ней домой, напуганная пенсионерка передала ему все сбережения. А потом созвонилась с сыном и узнала, что тот не совершал никакого ДТП.
По аналогичному сценарию 21 октября в Кировском округе похитили 30 тысяч рублей у 88-летней омички. В том же районе, только 27 сентября, неизвестный потребовал у 63-летней женщины 250 000 рублей, чтобы «спасти» ее сына от тюрьмы. Она сняла в банкомате 40 тысяч и передала незнакомцу, а потом пришла в банк – доснимать оставшуюся сумму. В банке обратили внимание на пенсионерку, не выпускающую телефон из рук и, узнав причину визита, попросили перезвонить сыну. Оказалось, что с ним все в порядке. 26 сентября по телефону обманули 80-летнюю жительницу Центрального округа: чтобы «спасти» сына пенсионерка отдала неизвестному 30 тысяч.
13 сентября жительнице Тары позвонил ее сын и сообщил, что попал в больницу после драки на корабле, после чего передал трубку сотруднику ОВД. Ей рассказали, что сын избил человека, и тот в реанимации, а чтобы «решить вопрос» об ответственности, нужно 60 тысяч рублей. Женщина, чей сын действительно работает моряком, перевела 60 тысяч рублей на указанный счет. Позднее, связавшись с сыном, поняла, что ее обманули.
Перед этим, 11 сентября, 83-летней омичке позвонил «сын», насмерть сбивший женщину. Напуганная пенсионерка передала 90 тысяч незнакомцу, приехавшему к ней домой, в этот же день 100 тысяч за «спасение сына» перевела 81-летняя омичка. 2 сентября 30 тысяч рублей лишилась 64-летняя жительница Таврического района, тоже получившая звонок от «сына, попавшего в беду».
Омичей призывают к бдительности. Телефонную информацию, которую сообщают по телефону, всегда можно проверить: связаться с родными и сообщить о подозрительном звонке в полицию. Если звонит «правоохранитель», можно спросить, в каком отделении полиции находится задержанный родственник, и уточнить о нем в дежурной части. Если задать вопрос, известный только вам и родственнику, «лжеродственник» вряд ли ответит верно.
28 сентября неизвестный позвонил омичке и, представившись мастером по обслуживанию мультикасс, убедил ее внести денежные средства, чтобы проверить работу купюроприемника. Женщина перевела на счет незнакомца 34 тысячи рублей и стала ждать, когда средства вернутся. Не вернулись.
Телефонные звонки: «Мы из пенсионного, хотим перевести вам денег»
Тара. Звонок на домашний, женщина представляется сотрудницей Пенсионного фонда и убеждает пенсионерку перевести на свой счет 10 тысяч рублей через мобильный банк. Бабушка сообщает по телефону коды доступа.
Чаще неизвестные звонят пенсионерам и предлагают оформить прибавку к пенсии; узнав у доверчивых пожилых людей данные карты, похищают все их сбережения.
Новую волну мошенничества связывают с информацией о единовременной выплате пяти тысяч рублей, которая полагается каждому пенсионеру. В омском отделении пенсионного фонда обращают внимание на то, что выплату сделают в январе 2017 года, отдельно от пенсии, но таким же способом – либо почтальон принесет деньги, либо их зачислят на банковский счет пенсионера. Никаких дополнительных звонков и денежных переводов не осуществляется.
Сверка пенсионных и проверка счетчиков
Ранее, еще в мае 2016 года перед квартирами омичей появлялись люди, представлявшиеся сотрудниками Пенсионного фонда, с просьбой предъявить для сверки пенсионное удостоверение. Омский ПФ советует не показывать документов и не подписывать предлагаемых бумаг.
Летом 2016 омичи активно жаловались на навязываемые проверки счетчиков: звонки и листовки с требованием проверить счетчики. Центры по учету ресурсов не распространяют листовки и не обзванивают абонентов. Межпроверочный интервал всегда указан в квитанциях поставщика ресурсов, а также в паспорте прибора учета.
Двое неизвестных позвонили в квартиру пенсионерки. На пороге женщины настойчиво предлагали купить шаль за две тысячи рублей, а потом попросили разменять деньги. Пенсионерка передала 9,5 тысяч рублей, а вместо 7,5 тысяч сдачи ей передали две пятитысячные купюры, сказав, что сдачи не надо. Сын пенсионерки вместо денег обнаружил билеты «банка приколов».
21 сентября неизвестная, представившись работником соцслужбы, пришла к 94-летнему пенсионеру. Женщина сообщила, что действующие деньги недействительны и подлежат замене. Дедушка передал ей 150 тысяч рублей, получив взамен «новые». Пришедшая через несколько часов дочь пенсионера обнаружила стопку билетов «банка приколов».
Снимите это немедленно: «очищенные» деньги не возвращаются
19 октября 79-летняя омичка познакомилась на улице с двумя женщинами, убедившими ее, что на ней порча. Только они могут помочь ей, для этого надо отдать им все деньги. Пенсионерка сняла в банке 174 тысячи рублей и передала женщинам, которые вскоре скрылись с ее деньгами. 12 октября две женщины похитили у 80-летней жительницы Центрального округа 100 тысяч рублей. К ней подошла женщина с предложением снять порчу, а вторая, «случайная прохожая», убедила омичку в необходимости исцеления. Последовав совету, пенсионерка отдала женщине все сбережения, помылась, набрала воды в банку и вышла на улицу, чтобы забрать свои «очищенные» деньги. Через полчаса она обратилась в полицию.
8 октября 22-летняя омичка, испугавшись якобы наведенной на нее порчи, отдала незнакомке 6 тысяч рублей. 77-летняя пенсионерка, проживающая в Советском округе, испугавшись порчи, передала двум незнакомым женщинам 200 тысяч рублей и золотые цепочку и серьги. Аналогичным образом в этот же день поступила 79-летняя пенсионерка: чтобы избавиться от порчи, она передала неизвестной 102,5 тысячи рублей.
В общем, схема проста: к людям подходят на улице, заявляют, что на них порча и они могут ее снять, требуя отдать все наличные, а то и сбережения и золотые вещи. Не разговаривать с незнакомцами на улице и не пускать их в свой дом, не доверять деньги и ценности чужим людям – правила просты, но эффективны. Важно помнить, что уловки мошенников не подкреплены ничем, кроме обмана и жажды наживы. Если вам предложили помощь в гаданиях и снятии порчи, рассказывают о денежных выплатах или реформах, желая обменять деньги на «новые», не спешите доверять незнакомцам.
Деньги, утекающие в сеть
В группе по продаже спортивной одежды в одной из социальных сетей омичи, желая приобрести спортивные товары, потеряли более 20 тысяч рублей: оплатив покупку, они оказывались в «черном списке» продавца. Еще одна омичка, переведя 9 тысяч на счет продавца из социальной сети, пришла на встречу, где так и не встретилась с продавцом.
17 сентября омич потерял пять тысяч рублей: он разместил объявление о продаже тракторного прицепа, на которое откликнулся неизвестный. Звонивший сообщил, что он в другом городе и не может приехать, и попросил назвать номер карты для перевода предоплаты, а также код, пришедший на телефон продавца. После этого у него со счета было списано 5 000 рублей. Другой омич разместил в интернете объявление об аренде квартиры и, так же назвав номер карты и пришедший код, лишился 14 тысяч рублей.
2 сентября омичка, поддавшись в сети уговорам инвестировать деньги и быстро получить высокий доход, перевела 29 тысяч рублей на счет, указанный на Интернет-сайте. Сразу после перевода сайт стал недоступен, а адрес организации оказался фиктивным.
В Интернете важно проверять информацию об организации (например, через базу налоговой или реестр юрлиц), изучать отзывы клиентов. Можно попросить реквизиты, договор об оказании услуг. И если вам предлагают 90-процентные скидки либо вклад с колоссальным и пассивным доходом – это уже повод задуматься над честностью организаторов.